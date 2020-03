"Nowy stadion żużlowy jest potrzebny Lublinowi jak zającowi dzwonek na polowaniu". Komentarz redaktora naczelnego

Problem w tym, że o refleksję w Ratuszu raczej będzie ciężko. Bo kibic żużlowy jest rozpoznawalny i działa w grupie, mimo że czasami ta grupa, jak ostatnio podczas nadzwyczajnej sesji, nie jest specjalnie liczna. Podatnik, który nie chodzi na żużel, a ma się zrzucić na nową arenę, też występuje stadnie, ale nie jest tak dobrze zorganizowany i nie nosi na co dzień żółtej koszulki, więc czasami trudno go dostrzec na ulicy. On też ma jednak swoje oczekiwania względem miasta i budżetu, do którego skrzętnie się co roku dokłada. Szczególnie że mieszka tu na co dzień, a nie – jak to bywa – jest kibicem napływowym, który swoje podatki płaci w innych gminach.

W niedawnym oświadczeniu zarządu żużlowego klubu mogliśmy znaleźć, oprócz solennych zapewnień, że Lublin to żużel, wiele fantastycznych liczb, w tym przede wszystkim iluż to mamy kibiców, tych policzalnych i wirtualnych. I klubowi wyszło, że jest ich tak wielu, że trzeba by z pięć stadionów, żeby ich wszystkich pomieścić. A ponieważ dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, to o tym, ile podatnik ma się dorzucić do żużlowego interesu, w oświadczeniu klubu nie ma ani słowa. I choć rzeczywiście dżentelmeni o takich błahych rzeczach nie dyskutują, ale podatnicy – a i owszem, nawet powinni, szczególnie jeśli chce się im wyciągnąć z kieszeni nawet ponad tysiąc złotych na głowę na kolejny po Arenie stadion.

Prezydent wygrał wybory, ma wierną, totalną koalicję w Radzie Miasta, więc w sumie nie musi się przejmować takimi drobiazgami, jak konsultacje społeczne dotyczące i sensu takiego wydatku, i lokalizacji nowego obiektu. Zresztą, jak uczy doświadczenie, partycypacja społeczna w zarządzaniu miastem, w podpowiadaniu optymalnych rozwiązań, jest w Lublinie rozumiana tak, jak akurat pasuje Ratuszowi do bieżącej polityki.