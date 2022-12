Lublin. Była wycinka i obietnica nowych drzew. Mieszkaniec domaga się dotrzymania słowa

Nasz Czytelnik upomina się o posadzenie nowych drzew w zamian za wycięte wcześniej. Przypomina też, że miasto obiecało wymienić te drzewa, które się nie przyjęły w rejonie ul. Wrotkowskiej i Smoluchowskiego.

– Minęły już trzy lata i nadal nic – pisze mieszkaniec Nowego Światu. – Widzę że miasto sadzi drzewa przy wielu innych ulicach, nawet tam, gdzie nigdy ich nie było lub tam, gdzie jest ich wystarczająca liczba. Np. przy ul. Filaretów od Rymwida do Pana Tadeusza posadzone zostały drzewa pod już rosnącymi.

– Jak dotąd posadzono przy Nowym Świecie tylko lipy finansowane z Zielonego Budżetu – zauważa nasz Czytelnik i apeluje do urzędników, by zajęli się sprawą. Przypomina też, że do dziś nie posadzono drzewa w zamian za to, które zostało zniszczone w 2021 r. Pyta również o to, co dzieje się z ozdobnymi trawami skoszonymi w tym roku.

Ratusz tłumaczy, że przy budowie drogi łączącej ul. Dywizjonu 303 z Wrotkowską, czyli obecnej ul. Wyścigowej, nie musiał sadzić nowych drzew w zamian za wycinane, bo budowa odbywała się na podstawie zezwolenia wydanego zgodnie ze specustawą drogową (tzw. decyzja ZRID).

– Specustawa drogowa przewiduje wyjątkowy tryb usuwania drzew i krzewów z nieruchomości objętych taką decyzją, w tym zarówno brak obowiązku uzyskania zgody na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości, jak i poniesienia opłat z tego tytułu i nasadzeń zastępczych – informuje Monika Głazik z biura prasowego Ratusza. – Intencją ustawodawcy było przyśpieszenie i usprawnienie budowy dróg.

Ratusz zapewnia, że obumarłe drzewa (spośród tych posadzonych przy Wyścigowej) mają być wymienione na nowe w ramach gwarancji. Kiedy może to nastąpić? – Jeśli pogoda pozwoli oraz będą dostępne sadzonki, to prace powinny być realizowane do końca następnego tygodnia i swoim zakresem obejmą 12 drzew gatunku jarząb w rejonie ulic Wrotkowskiej i Smoluchowskiego – odpowiada Głazik.

Nie ma jednak jednoznacznej deklaracji w sprawie sadzenia kolejnych drzew. Urząd Miasta zapewnia tylko, że w przyszłym roku przeprowadzi w tej sprawie „dokładną analizę możliwości”. – Nie każde miejsce jest adekwatne pod nasadzenia, gdyż wzdłuż całej ulicy biegnie sieć różnego rodzaju infrastruktury podziemnej: gaz, prąd, woda – dodaje Głazik. – Sieci zlokalizowane są pod trawnikami, co uniemożliwia lub utrudnia wykonanie nasadzeń. W miejscach, gdzie będzie to możliwe zostaną zaplanowane nasadzenia drzew oraz wybrane odpowiednie gatunki.

Według urzędników skoszone trawy ozdobne powinny w przyszłym roku wznowić wegetację, ich stan ma być sprawdzony wiosną, a obumarłe rośliny na rabatach zostaną wymienione na nowe.