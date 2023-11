"O Kryształową Cegłę" oglądaj relację na żywo

Welcome to the jungle. Szalona impreza w Helium Club

Zapraszamy do prawdziwej imprezowej dżungli! Zobaczcie to na własne oczy. Odkryjecie świat dzikiej, nieskrępowanej zabawy. Tropikalne rytmy, impreza pod palmami i moc dobrego klimatu – to wszystko było na imprezie Welcome to the jungle w Helium Club. Zapraszamy Was do obejrzenia tej niesamowitej fotogalerii.