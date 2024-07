Koziołek ubrany w surdut i binokle przypomina znanego kupca

Jan to 11 posążek koziołka na turystycznej mapie Lublina. Nawiązuje do postaci Jana Mincla, kupca z "Lalki" Bolesława Prusa. Jednak mało kto wie, że inspiracją dla Prusa był prawdziwy kupiec Jan Mincel, który miał swój sklep właśnie w kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu 6. Jak wspomina Oktawia Głowacka, żona Aleksandra Głowackiego (Bolesława Prusa), sklep galanteryjno-kolonialny Jana Mincla w Lublinie, jest idealnie odwzorowany na pierwszych stronach powieści. Autor pamiętał nawet o drewnianym pajacu, który pociągnięty za sznurki witał przechodniów.

– Nasz koziołek nawiązuje do postaci Jana Mincla, jest ważny pod tym względem, że uwiecznia ważne miejsce w naszym mieście i postać historyczną, a celem fundacji jest to, by promować właśnie takie wydarzenia, takie miejsca i takich ludzi, którzy przyczynili się do ważnych wydarzeń w życiu Lublina – mówi Agata Jędrej z Fundacji Lubelskie Koziołki.