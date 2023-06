Nowy lubelski koziołek. To siostra szarytka

Koziołek, który został w czwartek uroczyście odsłonięty, stoi przy najstarszym budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1, pochodzącym z połowy XVII w. Zgodnie z zamysłem inicjatorów, figurka spogląda w stronę najnowszego i najnowocześniejszego obiektu szpitalnego, który powstał w ramach ostatniego etapu rozbudowy placówki. Wykonawcą inwestycji był Budimex, który na zakończenie realizacji nowego gmachu szpitala sfinansował figurkę koziołka.

Koziołek Marianna jest zakonnicą ze zgromadzenia szarytek i lewej dłoni (kopytku) trzyma serce. Figurka dostała imię siostry Marianny Kulisińskiej, pierwszej przełożonej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Klasztorze. Szarytki blisko 200 lat opiekowały się pacjentami tym szpitalu.

- W zasadzie od założenia zgromadzenia we Francji, od 1633 roku siostry szły odwiedzać chorych w ich domach i pracowały w szpitalach. Od początku istnienia zgromadzenia były uczone jak służyć chorym. W tamtych czasach było to na przykład upuszczanie krwi, były uczone jak to robić, żeby nie zaszkodzić pacjentom. Nasze zgromadzenie prowadziło w Warszawie szkołę dla pielęgniarek, która była nie tylko dla sióstr ale i dla osób świeckich. Siostry w Lublinie często były absolwentkami tej szkoły. Placówka powstała z konieczności, bo do szkół państwowych nie były przyjmowane zakonnice – mówi Jadwiga Szok, szarytka, która była jedną z zakonnic biorących udział we wczorajszym wydarzeniu.

Wspominała, że w Warszawie mieszka siostra Janina Adamczyk, która pracowała w szpitalu przy ul. Staszica. Była w grupie zakonnic, którym w 1952 roku ówczesne władze podziękowały za obecność w placówce.