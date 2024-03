Od soboty wracają loty nad polskie morze

Rejsy będą odbywać się dwa razy w tygodniu. Pierwszy już w sobotę o godz. 12.40. Lot nad Bałtyk trwa niedługo ponad godzinę.

- Loty do Trójmiasta w sezonie letnim z naszego lotniska już wieloletnia tradycja. Bardzo się cieszę, że również w tym roku będzie można skorzystać z dogodnego i najszybszego połączenia do Gdańska. Dla mieszkańców naszego regionu to okazja do wypoczynku nad Bałtykiem i zwiedzenia Trójmiasta, od zawsze przyciągającego turystów – mówi Andrzej Hawryluk, prezes Portu Lotniczego Lublin.

Prezes dodał również, że coraz większą popularnością cieszą się loty z Gdańska do Lublina, ponieważ turyści chcą lepiej poznawać nasz region, a w szczególności jego wizytówki takie jak Roztocze, Nałęczów czy Zamość czy Kazimierz Dolny.

Loty będą odbywać się w soboty i poniedziałki. Trasę obsługuje linia Ryanair, która już prowadzi sprzedaż biletów na swojej stronie. Z systemu rezerwacyjnego wynika, że od kwietnia rejsy Lublin-Gdańsk są planowane w poniedziałki i czwartki.

W tym roku lubelskie lotnisko oferuje również kierunki:

- Antalya, Turcja (od 28 kwietnia)

- Burgas, Bułgaria

- Gdańsk

- Hurghada, Egipt

- Monastyr, Tunezja

- Rodos, Grecja

- Split, Chorwacja

Oraz regularne połączenia do Włoch, Londynu oraz Warszawy.