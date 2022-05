Od wtorku ten parking w Lublinie będzie płatny. To ma być ułatwienie dla klientów

– Nasi klienci mieli problem ze znalezieniem wolnego miejsca. Znaczna część miejsc była zajmowana przez osoby, które w tym czasie nie korzystały z obiektów spółki. Otrzymywaliśmy w tej sprawie wiele skarg – wyjaśnia Miłosz Bednarczyk, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, spółki zarządzającej obiektami przy Al. Zygmuntowskich. – Osobom, które chcą skorzystać z naszych obiektów musimy zapewnić obok nich możliwość zaparkowania samochodu.

Od wtorku parking będzie płatny we wszystkie dni tygodnia, przez całą dobę. Dotyczy to całego terenu zaczynającego się za stacją paliw, ciągnącego wzdłuż starej pływalni i hali sportowej aż po parking przed Aqua Lublin.

Pierwsza godzina postoju ma kosztować 2 zł, druga 2,20 zł, trzecia 2,60 zł, a czwarta i każda kolejna 2 zł. Płacić będzie można w jednym z sześciu ustawionych tutaj parkomatów (bilonem lub kartą) lub przez aplikację na telefon komórkowy. Za 160 zł można kupić abonament na miesiąc.

Łagodniej traktowani mają być klienci MOSiR korzystający z basenów, saun i siłowni.

– Będą płacili za pierwszą godzinę, kolejne trzy godziny będą parkowali gratis – tłumaczy Bednarczyk. Klienci MOSiR powinni kupić bilet godzinny, włożyć za szybę bilet, a następnie pójść do punktu obsługi klienta w Aqua Lublin i podać numer rejestracyjny auta. Wtedy pracownik MOSiR wpisze numer rejestracyjny do systemu i ważność biletu zostanie wydłużona do czterech godzin.

Osoby niepełnosprawne posiadające niebieską kartę parkingową będą zwolnione z opłat. Postój bez biletu będzie się wiązał z karą w wysokości 95 zł.

Za postój nie będą musieli płacić kierowcy korzystający z zamontowanej na parkingu MOSiR stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

– Te miejsca będą wyłączone z opłat, kierowca nie będzie musiał płacić, jeżeli będzie ładować samochód – zapewnia rzecznik miejskiej spółki.