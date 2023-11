Ostatnie pożegnanie Inżyniera

Muzyczna uczta w Radio Lublin. Wystąpili muzycy King Crimson

Stick Men czyli Tony Levin, Pat Mastelotto oraz Markus Reuter oczarowali w sobotę lubelską publiczność. To była muzyczna peterda, po której trudno dojść do siebie. Na scenie pojawili się wirtuozi instrumentów. Najlepsi z najlepszych, którzy na co dzień występują w największych i najbardziej renomowanych halach koncertowych Europy i świata. Aż trudno uwierzyć, że muzycy, którzy występowali w King Crimson, u Petera Gabriela i innych wystąpili w Radio Lublin. Ale może ten koncert będzie punktem zwrotnym, który sprawi, że Lublin przestanie być zaściankiem koncertowym i częściej będzie gościł artystów tego formatu. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z tego wyjątkowego koncertu.