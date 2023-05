Pamięć i panorama. Pomysł na serce Lublina

Michalina Zyga ma pomysł jak po przeprowadzce dworca PKS z Podzamcza na ulicę Młyńską, powinien wglądać teren w sercu Lublina. Za pracę magisterską dotyczącą rewitalizacji dawnej dzielnicy żydowskiej otrzymała wyróżnienie w prestiżowym , ogólnopolskim konkursie architektonicznym im. profesora Jana Zachwatowicza.– Cieszę się, że ktoś docenił mój projekt, tym bardziej że dotyczy Lublina, mojego rodzinnego miasta – mówi Michalina Zyga. – Rewitalizacja terenu dworca PKS to dość ważny temat podejmowany już wcześniej przez miasto. -Mojemu projektowi przyświeca przede wszystkim idea poprawienia jakości i funkcjonalności tego terenu poprzez jednoczesne przywrócenie pamięci o dzielnicy żydowskiej. Dziś niewiele osób wie o historii tego miejsca, jak wyglądało wcześniej. To powinno się zmienić – dodaje autorka nagrodzonej pracy.

Skąd pomysł?

Zrodził się w głowie... uczennicy Gimnazjum Nr 19 im. Józefa Czechowicza przy ul. Szkolnej.

– Codziennie przez trzy lata, gdy przechodziłam z przystanku pod Zamkiem przez ten teren do szkoły, myślałam za każdym razem: Jak tu jest brzydko, a mogło być tak ładnie. Ze wzgórza Czwartek rozpościera się przepiękna panorama Lublina. Niestety, przez to jak wygląda teren dworca i jego okolica nie jest ona wyeksponowana – tłumaczy nasza rozmówczyni.

Jej praca była poprzedzona wnikliwą analizą materiałów źródłowych dotyczących historii miejsca.

– Lubelscy Żydzi byli tutaj przez znaczną część istnienia miasta, bo prawie 700 lat. Stanowili sporą część jego mieszkańców. Wiosną 1942 roku, w momencie rozpoczęcia akcji likwidacyjnej, na terenie getta przebywało blisko 40 tysięcy Żydów. Gdy za chwilę zniknie z tego terenu dworzec PKS, warto przywrócić pamięć o dzielnicy, w której mieszkali.

To, co było wcześniej

Pamięć to jedno, a przywrócenie spójności i żywotność miasta to druga zaleta projektu

– Ten teren stałby się nową częścią miasta, dzielnicą mieszkalno-usługową – Michalina Zyga mówi o swoim projekcie i szybko tłumaczy, dlaczego nie powinno się w tym miejscu tworzyć jedynie pięknego, dużego parku pomiędzy wzgórzami Zamkowym i Czwartkiem.

– Trzeba myśleć realistycznie. Pozbawienie się tak dużego kawałka terenu w centrum miasta i nie postawienie tam niczego byłoby trochę mało ekonomiczne. W projekcie – tak samo jak w miejscowym planie zagospodarowania terenu przestrzennego – przewiduję park, który stanowiłby około 1/3 tego terenu i izolował go od głośnego ronda i komunikacji – podkreśla Michalina Zyga i dodaje, że plan urbanistyczny jej projektu nawiązuje dosłownie do tego, co było tu wcześniej.

– Ul. Ruska odzyskałaby swój dawny przebieg. Dzięki temu nie byłaby już ulicą tak gęstego i szybkiego ruchu jak obecnie. Wcześniej była bardziej kręta. Byłaby odtworzona w takim stopniu, w jakim pozwala na to aktualny układ funkcjonalny, ponieważ mamy też plac Zamkowy, założenie nie sięgające korzeniami do tej dzielnicy żydowskiej, ale również aktualnie ważne. Głowna ulica dzielnicy żydowskiej byłaby w takim stopniu odtworzona, by nie wpływać na funkcjonalność pl. Zamkowego i prowadziłaby na główny plac, który powstałby w okolicach studni, tej która stoi na terenie dworca PKS i jest jedyną pozostałością po dawnych czasach.