Józef Czechowicz nigdy nie miał kolorowego zdjęcia. Już ma a z nim przedwojenny Lublin

Oni nie chodzili wyłącznie w czarnych garniturach i czarnych sukienkach. Nie mieszkali w szarych domach i nie siedzieli pod szarymi drzewami. Przedwojenny świat był kolorowy. To my znamy go w czerni i bieli z powodu fotograficznej kliszy.

- Patrząc na zdjęcia w sepii albo czarno-białe, mamy świadomość świata, który minął. Choćby na obrazach, które prezentujemy w naszym muzeum widać, jak sztuka malarska okresu międzywojennego jest barwna. Jak barwnie było wówczas na ulicach. Może ktoś uzna kolorowanie starych fotografii za ryzykowne ale co mamy do stracenia. A zawsze mogą wyjść ciekawe rzeczy. Zobaczymy zdjęcia z innej, współczesnej perspektywy – mówi Aleksander Wójtowicz, kierownik Muzeum Józefa Czechowicza, tłumacząc skąd się na profilu oddziału Muzeum Narodowego w Lublinie wzięły barwne portrety lubelskiego poety.

Budzą zaciekawienie, bo wszyscy są przyzwyczajeni, że Czechowicz, jego znajomi i świat kolorów (oprócz czerni i bieli) nie mają.