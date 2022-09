Październik w Centrum Kultury w Lublinie i przestrzeń tańca

Czym jest taneczne SPA? Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć – doświadczyć raczej – powinien jeden z październikowych wieczorów zarezerwować sobie na wizytę w Centrum Kultury w Lublinie. - To nie tylko spektakl, ale również okazja do pogłębionej refleksji na tematy społeczne – tak „Społeczne SPA” nazywają jego twórcy i dodają, że właśnie w tym spektaklu tancerze będą poszukiwać odpowiedzi na pytanie o postawy we współczesnym świecie.

„Społeczne SPA” będzie można zobaczyć już 7 października i jest to jedno z tanecznych wydarzeń, jakie ma do zaproponowania CK.

Warto także zwrócić uwagę na jam taneczny. Będzie to cykl spotkań organizowanych przez Lubelski Teatr Tańca. To inicjatywa powstała z myślą o osobach poszukujących okazji do praktykowania tańca i ruchu w grupie.

- Tym razem wydarzenie poprowadzi tancerka i współzałożycielka kolektywu Teatr Tańca Nieznany – Katarzyna Leszek – zachęca CK.

Z kolei zapowiadany na 9 października spektakl „Fantasia, a warm dance for the harmony and voices singing in your head” będzie opowieścią, a raczej podróżą transową do kosmicznych świadomości, które mają być podstawą twórczych osobowości człowieka.

Taniec w październiku w Centrum Kultury

Społeczne SPA PREMIERA, 19:00 – 07.10.2022

Jestem Miłością III, Barbara Bujakowska, 18 - 08.10.2022

Jam taneczny z Katarzyną Leszek 20:00 – 08.10.2022

Teatr Tańca Nieznany, Fantasia, a warm dance for the harmony and voices singing in your head, 18:00 - 09.10.2022

Projekt realizowany jest w ramach programu Przestrzenie Sztuki Lublin, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Lokalnym operatorem projektu jest Centrum Kultury w Lublinie.