Święto Piłsudczyków. Były medale, odznaczenia i awanse

Niedzielne uroczystości rozpoczęła msza święta w archikatedrze lubelskiej. Następnie w asyście orkiestry reprezentacyjnej Okręgu Związku Piłsudczyków RP, Piłsudczycy, ich rodziny oraz zaproszenie goście przeszli na plac Litewski pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

– Stoimy dzisiaj przed wspaniałym pomnikiem – rozpoczął swoje wystąpienie generał brygady Związku Piłsudczyków Leszek Kalinowski, prezes Okręgu Lublin. – Marszałek Piłsudski jest przewodnią siłą naszego związku. Oddał życie za ukochaną Ojczyznę, a my realizujemy Jego testament – podkreślił gen. bryg. Kalinowski. – Sztandar, który nasz okręg otrzymał trzy lata temu jest wyrocznią i drogowskazem naszego życia. Na sztandarze napisane są słowa: „Bóg, Honor i Ojczyzna”. To nimi kierujemy się w codziennym życiu. Sztandar jest dumą naszego Okręgu – dodał prezes Kalinowski.

Sekretarz Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków płk zw. Zbigniew Borkowski przypomniał słowa Marszałka Piłsudskiego: – Żołnierz rozstaje się ze sztandarem na końcu życia. Wzorujemy się na sztandarze, bo w nim zawiera się treść naszego posłannictwa. To my, Piłsudczycy przekazujemy następnym pokoleniom i współżyjącym posłannictwo Marszałka Piłsudskiego. Jego myśli, czyny stanowią drogowskaz dla przyszłych pokoleń Polaków i my jesteśmy depozytariuszem tej historii – mówił płk zw. Zbigniew Borkowski, dodając że stając pod sztandarem zawsze należy pamiętać, jakie cele przyświecają Piłsudczykom: – To My, jak Marszałek Piłsudski kochamy ojczyznę! Poświecimy jej czas i pieniądze, wszystko to, co najważniejsze posiadamy – dodał Borkowski.

Z okazji trzeciej rocznicy utworzenia Okręgu Związku Piłsudczyków RP w Lublinie, zrzeszającego dzisiaj 144 osoby, prezes Zarządu Krajowego generał Związku Piłsudczyków Stanisław Władysław Śliwa przyznał lubelskim Piłsudczykom medale oraz krzyże honorowe.

Medale 100-lecia Bitwy Warszawskiej otrzymali: Aneta Karwowska, Stefan Sakowski, Beata Wanarska-Zakaszewska, Stanisław Kuć i Brygida Gajda.

Złotymi Krzyżami Honorowymi Związku Piłsudczyków uhonorowani zostali ppłk Henryk Czerkas i płk zw. Kazimierz Ręba,

Krzyżem Honorowy gen. broni Kazimierza Sosnowskiego wyróżniono inż. Czesława Walczaka, płk Tadeusza Hawrylinkę i mjr zw. ks. Wiesława Oleszka.

Brązowy Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RP otrzymały kpt. zw. Joanna Wysokińska-Miszczuk i por zw. Marta Gogłoza.

Ponadto w podziękowaniu za krzewinie idei i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego kilkanaście osób awansowano na kolejne stopnie Związku Piłsudczyków. Od niedzieli podpułkownikami są: ks. Andrzej Biernat, ks. Wiesław Oleszek, Ireneusz Grzegorczyk i Mirosław Gregorowicz; majorami: Leszek Janeczek, Władysław Zadura i Krzysztof Zajączkowski; kapitanami: Artur Lipiec, Stefan Sakowski i Zbigniew Wilkosz; porucznikami: Aneta Karwowska, Piotr Nowakowski i Antoni Szelest, a podporucznikami: Jadwiga Kędzierawska i Stanisław Kuć.