Pierwsze mobilne boisko piłkarskie w Lublinie. Która szkoła je dostanie?

Wykonana z syntetycznej trawy murawa o wymiarach 30 na 17,44 metrów zostanie zamontowana na asfaltowym boisku, z którego do tej pory w ramach zajęć z wychowania fizycznego korzystali uczniowie SP 15.

Będzie wyposażona w dwie bramki główne i sześć mniejszych, zlokalizowanych po obu stronach placu gry. Okalać ją będą bandy z tworzywa sztucznego oraz piłkochwyty.

Zaletą tego typu boisk jest to, że mogą zostać rozstawione w dowolnym miejscu, niezależnie od nawierzchni. Można je montować nawet wewnątrz hal sportowych.

– Mobilne obiekty sportowe z powodzeniem funkcjonują w przestrzeni publicznej w różnych miastach: są to zazwyczaj boiska do piłki nożnej lub lodowiska. Teraz, takie rozwiązanie chcemy sprawdzić również u nas. Aktualnie przygotowujemy się do zawarcia umowy z wykonawcą, który dostarczy i zamontuje boisko oraz wykona dodatkowe prace przy szkole – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju.

Roboty mają być wykonane w ciągu dziesięciu tygodni od podpisania umowy. Poza rozstawieniem mobilnego boiska zamówienie obejmuje także utwardzenie kostką terenu między boiskiem a szkolnym budynkiem, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany kondygnacji podziemnej szkoły oraz montaż oświetlenia i dwóch kamer monitoringu.

Boisko mobilne powstanie dzięki skutecznemu głosowaniu mieszkańców w ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Na ten pomysł zagłosowało prawie półtora tysiąca osób, co było najlepszym wynikiem wśród wszystkich projektów dzielnicowych.

To nie koniec dobrych wiadomości dla podstawówki z ul. Elektrycznej. Ratusz szykuje się do inwestycji związanej z budową sali gimnastycznej oraz łącznika z gmachem, w którym odbywają się lekcje.

– W najbliższym czasie planujemy ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla tej budowy. Zadanie to wykazano w założeniach do projektu budżetu miasta na 2024 rok – informuje Monika Głazik z biura prasowego Urzędu Miasta.