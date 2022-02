Płonący autobus na Orkana w Lublinie. Ogień z komory silnika

Autobus należy do jednej z prywatnych firm, która wykonuje kursy na zlecenie ZTM w Lublinie. Do pożaru doszło we wtorek około godziny 18.30 na ul. Władysława Orkana.

– Ogień wydobywał się z komory silnika – raportuje st. kpt. Andrzej Szacoń z Komendy Miejskiej PSP w Lublinie.

Dodaje, że pasażerowie oraz kierowca opuścili pojazd przed przybyciem na miejsce zdarzenia strażaków.

– Działania zastępów PSP polegały na podaniu trzech prądów gaśniczych wody w natarciu na pożar. Po ugaszeniu ognia autobus skontrolowano z wykorzystaniem kamery termowizyjnej. Straty oszacowano wstępnie na 70 tys. zł. W akcji brały udział dwa zastępy z JRG Nr 1 oraz zastęp z JRG Nr 2 – informuje Szacoń.