Po Kongresie Rad Dzielnic. Czy spalarnie śmieci w Lublinie będą toksyczne?

— W odpadach jest zawarta energia. Wiele składników naszych odpadów komunalnych zawiera materiały energetyczne i ta energia nie powinna być marnowana. Powinniśmy ją wykorzystywać. Doskonale wiemy, jak rosną ceny paliw kopalnych, przede wszystkim węgla, gazu i biomasy. Te odpady są spalane w warunkach bardzo ściśle kontrolowanych. Przepisy są bardzo precyzyjne i znacznie ostrzejsze niż przy spalaniu drewna i węgla — przekonywał prof. Grzegorz Wielgosiński. — W odpadach komunalnych znajduje się ok. 30 proc. śmieci, które nie nadają się do recyklingu. Jeżeli zgodnie z założeniami unijnymi w 2035 r. recykling musi osiągnąć poziom 65 proc., a poziom składowania nie może przekroczyć 10 proc., to łatwo policzyć, że zostaje nam 25 proc. odpadów. To ta część, którą trzeba będzie spalić — dodaje naukowiec z Politechniki Łódzkiej.

W kontrze do profesora Wielgosińskiego wystąpił Paweł Głuszyński z Towarzystwa na Rzecz Ziemi. Na wstępnie zaznaczył, że nie będzie odnosił się do prezentacji swojego przedmówcy.