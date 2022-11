Po uderzeniu rakiety w Przewodowie dziś w Lublinie demonstracja Ukraińców

To nie pierwsze takie wydarzenie w Lublinie. Manifestacja odbyła się np. w październiku. Została zorganizowana po tym jak Rosja wystrzeliła 80 rakiet niszcząc ukraińskie domy i zabijając ludzi.

W centrum Lublina zebrało się ponad 200 osób, żeby zaprotestować przeciwko wojnie Putina. „Rosja to państwo terrorystyczne” mieli wypisane na transparentach. Wiele w nich tworzyły się w ostatniej chwili – były wypisywane na kartonach rozłożonych na ławkach. – Chcemy uznania Putina za zbrodniarza wojennego – mówiła jedna z Ukrainek.

W środę, 16 listopada, jest planowana kolejna manifestacja. Rozpocznie się o godzinie 17.30 na placu Litewskim.

To także wynik rosyjskiego ostrzału rakietowego. We wtorek zostało wystrzelonych 90 rakiet. Zniszczyły 15 obiektów energetycznych. Większość ukraińskich a nawet Mołdawia zostały pozbawione prądu.

Przewodów. Wybuch w suszarni zboża.

We wtorek o godzinie 15.40 doszło do wybuchu w suszarni zboża w powiecie hrubieszowskim. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mogła to być rakieta produkcji rosyjskiej wystrzelona przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Pocisk miał zniszczyć nadlatującą rosyjską rakietę.

Agencja Reuters podała właśnie, że prezydent USA Joe Biden poinformował państwa G7 i partnerów z NATO, że eksplozja w Przewodowie była wynikiem działań ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Przewodów. Relacje świadków.

– To, co wydarzyło się w Przewodowie przypomina, że to jest także nasza wojna, że Polska nie jest samotną wyspą, i że solidarność kosztuje. Od wojny za naszymi granicami nie da się odciąć, ani mentalnie ani realnie. Ona przychodzi – organizatorzy manifestacji w Lublinie cytują publicystę Tomasza Terlikowskiego.

I dodają: - Niezależnie od tego, kto wystrzelił pocisk, który spadł w Polsce, pełna odpowiedzialność moralna i polityczna za śmierć dwóch osób spoczywa na Rosji. Ona rozpoczęła tę wojnę, ona prowadziła zmasowany ostrzał, ona wykorzystuje śmierć cywilów do własnej brutalnej polityki.