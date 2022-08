Nocne wyścigi w Lublinie. "To powtarza się systematycznie"

Lublin. Powrót uczniów do szkół. Co z remontami, czy wszędzie się skończyły?

Nasze placówki są gotowe do nowego roku szkolnego – przekonują władze miasta. Nie oznacza to jednak, że wszystko będzie gotowe 1 września i że nie pojawią się kolejne problemy do rozwiązania, bo one już nadciągają. I nie chodzi tu tylko o pieniądze