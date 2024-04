Politechnika Lubelska na krajowym podium. A jak wypadła w skali świata?

Ranking powstał w oparciu o dokonania naukowców zatrudnionych na poszczególnych uczelniach. Pod uwagę brana była choćby liczba publikacji naukowych i otrzymane nagrody. To tzw. wskaźnik D.

W rankingu Research.com znalazło się dziewięciu naukowców z Polski, w tym dwóch z Politechniki Lubelskiej. To profesorowie Tomasz Sadowski i Grzegorz Litak, którzy mają na swoim koncie łącznie 579 publikacji, co przekłada się na wskaźnik D-93.

– Są to eksperci, którzy reprezentują Politechnikę Lubelską na arenie międzynarodowej. Dzięki m.in. ich pracy nasza uczelnia zdobywa uznanie na całym świecie, co z kolei otwiera drogę do współpracy z innymi prestiżowymi instytucjami naukowymi – podkreśla prof. Zbigniew Pater.

Prof. Tomasz Sadowski uplasował się w rankingu na 6. miejscu w Polsce i 813. na świecie w dyscyplinie inżynierii mechanicznej i lotniczej. Jest także 18. w Polsce w dziedzinie nauki o materiałach. Na Politechnice Lubelskiej kieruje Katedrą Mechaniki Ciała Stałego na Wydziale Budownictwa i Architektury. Bada, jak materiały kompozytowe i konstrukcje inżynieryjne zachowują się pod wpływem różnych obciążeń, takich jak naprężenia czy zmiany temperatury. Jego indeks D wynosi 52, a jego prace były cytowane 6,4 tys. razy.

Prof. Grzegorz Litak zajmuje 10. miejsce w Polsce i 1471. na świecie w dziedzinie inżynierii mechanicznej i lotniczej. Jest szefem Katedry Automatyzacji na Wydziale Mechanicznym oraz ekspertem w dziedzinie dynamiki wirników w zastosowaniu do łożysk tocznych oraz w obróbce skrawaniem. Jego indeks D to 41, a jego prace były cytowane 6,5 tys. razy.

Ranking przygotował Research.com; platforma edukacyjna pomagająca uczniom znaleźć najlepsze szkoły, możliwości akademickie i ścieżki kariery.