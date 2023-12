Porzucony bagaż koło szkoły. Interweniowała policja

Właściciela nie było w pobliżu przedmiotu. Na miejscu interweniowała straż miejska oraz funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, którzy ogrodzili teren taśmą i zbadali porzucony bagaż. Przejście było niemożliwe od godz. 18 przez około godzinę. Mundurowi zweryfikowali zawartość walizki i ocenili, że nie stanowi zagrożenia.

Przypominamy, że w niektórych miejscach publicznych, zwłaszcza na terenie portów lotniczych są ściśle określone wytyczne działania co do pozostawionych przedmiotów. Pozostawione nawet na chwilę bagaże mogą być sygnałem do interwencji służb, w celu wykluczenia możliwości próby ataku terrorystycznego. Sprawcy takich czynów są karani surowymi mandatami.