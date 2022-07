Pożar wieżowca w Lublinie, gęsty dym widać było z daleka. Wiadomo, co było przyczyną?

Zimbabwejczyk wysiadł z auta z piwem w ręku i poszedł do baru. Miał ochotę na kebaba

W tej historii tak wiele rzeczy mogło pójść nie tak. Na szczęście nikt nie został ranny, ani nie stracił życia. 36-letni obywatel Zimbabwe wykazał się ogromnym brakiem odpowiedzialności - po pijanemu pojechał do lokalu po kebaba. Zdradził go nie tylko niepewny chód, ale także to, że wysiadając z auta, trzymał w ręku piwo