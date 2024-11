Zachęcali do zatrudniania osób z chorobami psychicznymi. Przeciw stygmatyzacji

Konferencja pt. „Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością z zaburzeniami psychicznymi – obowiązek, przywilej czy prestiż” miała miejsce w poniedziałek. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz regionalnych, eksperci ze środowiska osób z niepełnosprawnościami, lekarze, pracodawcy zatrudniający tę grupę osób, przedstawiciele instytucji oferujących wsparcie finansowe przedsiębiorcom, a także osoby z niepełnosprawnościami zatrudnione na otwartym rynku pracy.

- W województwie lubelskim, jak podają statystyki, około 90 tysięcy osób korzysta regularnie z porad ambulatoryjnych i leczy swoje zdrowie psychiczne. Z czego ok. 20 procent być może ma zatrudnienie. Chcemy te trendy odwrócić, bo pamiętajmy, że takie osoby są nam również potrzebne. W danych zakładach pracy mogą się realizować. Nie są na utrzymaniu swoich rodzin czy bliskich, tylko chcą być aktywnymi uczestnikami życia społecznego i gospodarczego. Dlatego musimy zrobić wszystko, aby osoba niepełnosprawna, która leczy się psychiatrycznie, była pełnoprawnym pracownikiem - mówił Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. - Pamiętajmy, że najgorsze jest stygmatyzowanie. Tak jak każdy z nas będzie seniorem, podobnie każdego z nas może dotknąć choroba psychiczna - podkreślił.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. dr hab. Hanna Karakuła-Juchnowicz, specjalistka psychiatrii, Małgorzata Paprota, Dyrektor Lubelskiego Oddziału PFRON, oraz Grażyna Gwiazda, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie.

Prof. Karakuła-Juchnowicz zwróciła uwagę na rolę pracy w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi. Z kolei Małgorzata Paprota przedstawiła działania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej, podkreślając dostępność programów wspierających zatrudnienie tej grupy osób.

– Osoby z zaburzeniami psychicznymi mają trudności w podjęciu zatrudnienia. Dlatego tym bardziej wszystkie działania, jakie możemy podejmować, kierujemy do tych osób, aby zachęcić pracodawców do ich aktywności zawodowej. By osoby te nie chorowały, a epizod choroby nie powtarzał się, by mogły realizować się zawodowo i rodzinnie. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są generalnie przeznaczone na wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Mówimy tutaj o dofinansowaniach do wynagrodzeń dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi. Wtedy ta stawka jest podwyższana o odpowiednią kwotę dla pracodawcy, który taką osobę zatrudni – mówiła Małgorzata Paprota, Dyrektor Lubelskiego Oddziału PFRON.

Dyrektor PFRON podkreśliła, że możliwości wsparcia jest wiele, np. doposażenie stanowisk pracy, pomoc w założeniu działalności gospodarczej. Osoba niepełnosprawna może również aplikować o środki z PFRON-u do Powiatowych Urzędów Pracy. Odniosła się również do sytuacji młodych osób wkraczających na rynek pracy.

– Dla młodych osób mamy agencje zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami, a także kilkanaście organizacji pozarządowych, które realizują w ramach konkursów zadania związane z aktywizacją tych osób. Są to szkolenia pod odpowiedniego pracodawcę, staż, a później zatrudnienie – tłumaczyła Paprota.

Grażyna Gwiazda omówiła konkretne formy wsparcia, jakie oferują Powiatowe Urzędy Pracy dla przedsiębiorców decydujących się na współpracę z osobami z niepełnosprawnościami psychicznymi, a także jakie wyzwania niesie za sobą zatrudnienie tej grupy osób, czego można się spodziewać i czy należy się tego obawiać.

Uczestnicy konferencji dzielili się swoimi doświadczeniami, zarówno jako pracodawcy, jak i pracownicy. Dyskusja zwróciła uwagę na stereotypy oraz trudności, z którymi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami, jednocześnie podkreślając korzyści płynące z ich zatrudnienia.

Celem konferencji było nie tylko uświadomienie potencjalnym pracodawcom wspomnianych korzyści płynących z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz wskazanie dostępnych form wsparcia. Przedstawiono szereg narzędzi, które mogą zachęcić przedsiębiorców do nie odrzucania kandydatów leczących się psychiatrycznie.