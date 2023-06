Proboszcz z Lublina zwierzchnikiem Kościoła polskokatolickiego

Ksiądz Gontarek otrzymał 42 głosy na 45 głosujących na Synodzie Kościoła Polskokatolickiego w RP, który obradował 13 czerwca w Konstancinie Jeziornej. 52-letni duchowny jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Chrześcijańskokatolickiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Bernie. Wykładowca warszawskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, jeden z sygnatariuszy dokumentu przygotowującego Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny „Lublin – miasto zgody religijnej” 2016 r. i członek stałego komitetu roboczego Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich.

- Biskup - elekt Andrzej Gontarek, jako zwierzchnik Kościoła będzie z urzędu zasiadał w prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie - podał abp Abel, wiceprzewodniczący PRE

Jak podaje portal ekumenizm.pl "Kościół Polskokatolicki posiada ok. 18 tys. wiernych. Należy do mocno zróżnicowanej rodziny Kościołów starokatolickich, a jego początki sięgają polskiej emigracji w USA. W Polsce Kościół ten rozpoczął działalność w latach 20. XX wieku. Kościół Polskokatolicki posiada teologię starokatolicką, ale w liturgii i duchowości niewiele różni się od Kościoła rzymskokatolickiego – parafie posługują się mszałem rzymskokatolickim, choć od episkopatu rzymskokatolickiego mają jedynie zgodę na używanie lekcjonarza. Duchownych nie obowiązuje celibat, a Eucharystia udzielana jest wszystkim pod dwiema postaciami, choć od tej praktyki bywają w niektórych parafiach wyjątki. Kościół ten, podobnie jak pozostałe Kościoły starokatolickie, nie uznaje zwierzchnictwa, ani prymatu Biskupa Rzymu (papieża). Kościół Polskokatolicki jest najbardziej konserwatywnym Kościołem, należącym do Unii Utrechckiej, co przejawia się choćby w braku udzielania święceń kapłańskim kobietom czy w odrzuceniu błogosławienia par i małżeństw jednopłciowych."