Studenci z Lublina zrobili coś dla fanów popularnej gry komputerowej

„The Age od Decadence” to popularna wśród graczy komputerowych gra RPG, której akcja rozgrywa się w postapokaliptycznym świecie inspirowanym Cesarstwem Rzymskim.

Do tej pory nie była dostępna dla wszystkich polskich fanów, ze względu na barierę językową. Z pomocą przyszli studenci Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, którzy opracowali jej polskojęzyczną wersję.

- W sumie zajęło nam to dwa lata – mówi Dziennikowi dr Paweł Aleksandrowicz z Katedry Lingwistyki Stosowanej UMCS, który nadzorował pracę studentów. W zespole pracowało 25 osób. Łącznie przetłumaczyli… pół miliona słów.

– Dla porównania mogę powiedzieć, że trylogia „Władca Pierścieni” zawiera ok. 450 tys. wyrazów. Był to więc ekwiwalent trzech grubych książek – dodaje dr Aleksandrowicz.

Dla studentów było to nie tylko cenne doświadczenie. Bo większość z osób zaangażowanych w projekt to fani gier komputerowych. Trudno, żeby było inaczej. – To tak, jak z tłumaczeniem literatury. Nikt nie powie, że dobry tłumacz to taki, co nie czyta książek. Trzeba być obytym w tematyce – przyznaje wykładowca.

We wcześniejszych latach studenci Wydziału Filologicznego UMCS opracowali polskojęzyczne wersje innych gier, m.in.: „Fallout 1.5: Resurection”, „Fallout of Nevada”, „Atom RPG”, „Brassheart” czy „Olympus 2207”. Na koncie mają też przekłady planszówek: „Hard City” (na niemiecki i hiszpański) oraz „Star Scrappers” (z angielskiego na polski).

Ale tłumaczenie gier to nie jedyna okazja przyszłych absolwentów filologii do doskonalenia umiejętności w zakresie tłumaczeń audiowizualnych.

– Mogą oni także zdobywać umiejętności tłumacząc filmy na festiwale i wydarzenia kulturalne. Młodzi ludzie pod opieką dr Aleksandrowicza współpracowali lub współpracują m.in. z Letnią Akademią Filmową w Zwierzyńcu, festiwalem kina gatunkowego Splat!FilmFest, Lubelskim Festiwalem Filmowym, Festiwalem Kina Kobiet Demakijaż czy Akademią Zapomnianych Arcydzieł Filmowych w Dzielnicowym Domu Kultury Węglin – wylicza Katarzyna Skałecka z biura prasowego UMCS.