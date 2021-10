Lublin: Przybędzie miejsca dla przedszkolaków. Zespół szkół się rozbudowuje [zdjęcia]

Nowa część, mogąca pomieścić 300 dzieci, ma służyć Przedszkolu nr 86, które będzie mogło zwolnić szkolne sale lekcyjne. Obecny budynek jest już za mały dla rozbudowującej się szybko dzielnicy.

– Kiedy siedem lat temu wprowadzaliśmy się do tego nowoczesnego obiektu, nie myśleliśmy, że jego rozbudowa w krótkim czasie okaże się niezbędna. Dzisiaj nie jesteśmy już w stanie zaspokoić oczekiwań mieszkańców – mówi Lucjan Miciuk, dyrektor Zespołu Szkół nr 12.

– Trzeci rok nie jesteśmy w stanie przyjąć około setki dzieci w wieku przedszkolnym – dodaje Miciuk. – Wypełnione są wszystkie możliwe pomieszczenia, dzieci uczą się do godziny 17, potem realizowane są zajęcia pozalekcyjne.

Budowa jest już mocno zaawansowana. – Wykonawca ma czas do maja – mówi Tadeusz Dziuba, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Lublin. – Za chwilę będziemy mieli stan surowy zamknięty – przekonuje Mariusz Banach, zastępca prezydenta miasta.

– Jest to dla nas kluczowa sprawa, żeby we wrześniu do tego segmentu weszły już dzieci. To pozwoli przede wszystkim rozluźnić świetlicę. To jest teraz dla nas w tym budynku zdecydowanie największym problemem, zresztą jak w każdej dużej podstawówce. Dzisiaj 90 proc. uczniów klas I-III zostaje w świetlicy, czasami te oddziały są 60-osobowe, wtedy trudno jest mówić o jakichś działaniach opiekuńczych, a mamy tylko tak naprawdę przechowalnię dzieci – dodaje Banach. Przyznaje, że szkole potrzebny jest jeszcze basen, ale nie podaje możliwego terminu jego budowy. – To zależy od tego, jak będziemy wyglądać finansowo w następnych latach.