Lublin. Bądź gotowy. Przyjdzie do Ciebie geodeta

Geodeci mają się zająć całym Lublinem, ale wcale nie oznacza to, że odwiedzą wszystkie działki w mieście (jest ich ponad 69 tys.), wszystkie użytki rolne (jest ich 5339 ha) i każdy budynek (mamy ich ponad 46 tys.). Wysłani przez miasto fachowcy pojawią się tylko w tych miejscach, które wytypują na podstawie mapy lotniczej.

– Szacowana liczba działek, których będą dotyczyły prace w zakresie użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych wyniesie 1917, nowych budynków do pomiaru 880 oraz gruntów rolnych zabudowanych 1834 – wylicza Monika Głazik z biura prasowego Ratusza.

Geodeci mają ruszyć w miasto jeszcze w sierpniu. – Prace terenowe potrwają pół roku – zapowiada Ratusz.

– Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawca pomiarów ma prawo wstępu na nieruchomości oraz do budynków – podkreśla Artur Szymczyk, zastępca prezydenta miasta. – Dlatego bardzo prosimy mieszkańców o umożliwienie geodetom wykonania swojej pracy.

Skąd mieszkaniec ma wiedzieć, że pukająca do niego osoba jest rzeczywiście geodetą przysłanym przez Urząd Miasta, a nie oszustem starającym się wejść podstępem na posesję?

– Osoby wykonujące pomiary można zweryfikować w Wydziale Geodezji pod numerem 81 466 2100, w godzinach od 7.30 do 15.30 – instruuje Urząd Miasta. To jedyny numer, pod którym można sprawdzić gościa. Warto w tym celu użyć własnego telefonu, a nie podsuwanego przez odwiedzającą nas osobę w jaskrawej kamizelce.

Jeżeli wyniki pomiarów nie będą się zgadzać z ewidencją, geodeci będą musieli opracować „dokumentację niezbędną” do zaktualizowania dokumentów.

– Zebrane w trakcie prac pomiarowych informacje posłużą do opracowania projektu operatu opisowo-kartograficznego, który następnie zostanie wyłożony do publicznego wglądu – tłumaczy Głazik. – Do projektu operatu mieszkańcy będą mogli zgłaszać uwagi.

Do prowadzenia prac miasto wynajęło rzeszowską firmę Geores. Zapłaci jej nieco ponad 339 tys. zł.