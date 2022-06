Przyjdzie palić oponami? Drewna nie ma nawet w lesie, a minister doradza zbierać chrust

- Nie ma. Nie wiem kiedy będzie – słyszymy w punkcie sprzedającym drewno opałowe koło Lublina. Słowo „sprzedającym” nie jest właściwe, bo nic tam nie można kupić. Drewna nie ma. Tak samo jak w wielu innych miejscach, jakie sprawdziliśmy.

Tak jest od tygodni. A jeżeli już towar się pojawia to natychmiast znika. I to za duże pieniądze. Jesienią rok temu metr surowca kosztował jakieś 250 złotych. Dziś o takiej cenie trzeba zapomnieć. - Było po 345 zł – mówi o ostatniej dostawie rozmówca z punktu sprzedażowego. - Teraz, jak słyszałem, będzie po 500 złotych – dodaje i radzi dzwonić i się dowiadywać.

Czemu drewna nie ma? Przez wojnę w Ukrainie i nałożone na Rosję sankcję. Ze wschodu sprowadzaliśmy ok. 2 mln m sześciennych tzw. zrębów rocznie. To towar głównie dla energetyki i do produkcji. Teraz tego drewna nie ma i odbija się to na klientach indywidualnych, którzy potrzebują surowca do ogrzania domu.

Pan Paweł dom ogrzewa gazem, ale ma też kominek i używa go, żeby zmniejszyć wysokość rachunków. - Co roku kupowałem 3-5 metrów drewna. Starczyło na sezon. W tym roku ceny gazu są tak wysokie, że ma zamiar palić drewnem częściej. Potrzebuje jakieś 7 metrów. Ale nigdzie nie ma – narzeka.

Udało mu się znaleźć buk. Cena metra to 300 złotych. - W tartaku dzięki pomocy znajomych i rodziny. Sam muszę je sobie przywieść. Tartak jest 60 km od mojego domu – dodaje mężczyzna.

Jeśli ktoś nie zna kogoś, kto zna kogoś, kto ma brata a ten znajomego z drewnem, to ma kłopot. Gdzie szukać surowca? Na pewno nie w lesie. - Drewno mają leśnicy. Kiedy mają, to sprzedają – słyszymy w Nadleśnictwie Świdnik.

Dzwonimy zatem do leśników. Każdy mówi nam to samo. Że drewna nie ma. Nie wiadomo, kiedy będzie.

Ewa Pożarowczyk, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie przyznaje, że widać większe, niż dotychczas, zainteresowanie surowcem opałowym. - Rosnące ceny paliw, w tym gazu i węgla, sprawiły, że gospodarstwa domowe zabezpieczają się w alternatywne źródło energii jakim jest drewno – diagnozuje rzecznik i tłumaczy, że cenę detaliczną ustala „kierownik jednostki” analizując sytuację rynkową. - I waha się ona w RDLP w Lublinie od kilkunastu zł za gałęzówkę, po sto kilanaście zł za opał w zależności do nadleśnictwa – dodaje Pożarowczyk.

Wspomniana gałęzówka to chrust. Ministerstwo Klimatu razem z Lasami Państwowymi pod koniec maja powiadomiły, że drewno najniższej jakości w pierwszej kolejności mogą kupić lokalni mieszkańcy. A wiceszef resortu Edward Siarka na konferencji prasowej dodał: - Cały czas obowiązuje możliwość zbierania gałęzi na opał.

Stał się obiektem żartów. Powstały memy, złośliwe posty i twetty. Słowa Siarki ochrzczono jako rządowy program Chrust Plus, w którym zachęca się Polaków do zbierania gałęzi.

Pożarowczyk wyjaśnia, że nie jest to nic nowego. - To powrót do tradycyjnego sposobu ogrzewania domów. Ostatnio popularny „chrust” to nic innego jak właśnie drobnica (gałęzówka) wykorzystywany do celów energetycznych. To dziś najtańszy opał dostępny w Polsce – informuje i dodaje, że aby zbierać gałęzie (formalnie nazywa się to samowyrobem) trzeba zgłosić się do miejscowego leśniczego. - Rozpoczęcie pracy może nastąpić po przeprowadzeniu instruktażu bhp , który musi być potwierdzony podpisanym przez zainteresowanego zezwoleniem na samowyrób – dodaje rzecznik.