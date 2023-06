Ranking uczelni wyższych. Awans Politechniki Lubelskiej, inne uczelnie z Lublina notują spadki

- Najważniejszymi odbiorcami naszego rankingu są oczywiście maturzyści – podkreśla Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji „Perspektywy” i twórca polskich rankingów edukacyjnych. – Chcemy ułatwić młodym ludziom wybór kierunku studiów i uczelni. Ale Ranking Szkół Wyższych Perspektywy to także swego rodzaju „fotografia” polskich uczelni, zrobiona pod nieprzypadkowym kątem. Fotografia, która pomaga nam określić, w jakim miejscu jesteśmy, co powinniśmy poprawić, na co zwrócić szczególną uwagę w kolejnych latach.

W tegorocznym rankingu uczelni akademickich ex aequo zwyciężyły Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet Warszawski. Miejsce na podium uzupełniła Politechnika Warszawska.

Z lubelskich uczelni najwyżej, na 23. miejscu sklasyfikowany został Uniwersytet Medyczny. To spadek o dwie pozycje. 25. miejsce zajęła Politechnika Lubelska, co oznacza awans o siedem „oczek”.

– Tak wysoka pozycja naszej uczelni w rankingu jest odzwierciedleniem wysokiej jakości prowadzonych badań naukowych oraz coraz lepszej opinii międzynarodowej, a także skutecznego transferu wiedzy do gospodarki. Już od kilku lat jesteśmy w czołówce uczelni pod względem innowacyjności. I tym razem potwierdziliśmy swoją mocną pozycję w działalności patentowej. Zawdzięczamy ją bardzo dużej efektywności naszych pracowników – mówi rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater.

Z 40. na 45. miejsce spadł Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Na uczelni nie załamują jednak z tego powodu rąk przypominając, że UMCS w ostatnim czasie m.in. dołączył do prestiżowego konsorcjum ATHENA czy znalazł się w prestiżowych międzynarodowych zestawieniach jak The Center for Word University Rankings czy zawierająca nazwiska najbardziej wpływowych ludzi świata nauki lista TOP2.

- Dane zawarte w opublikowanym rankingu „Perspektyw” przyjmujemy więc z pewną dozą dystansu, mając jednocześnie świadomość, że ze względu na charakter naszego uniwersytetu konkurowanie z politechnikami czy uniwersytetami medycznymi stanowi trudne wyzwanie. Informacje zawarte w najnowszym zestawieniu wymagają od nas pogłębionej analizy, co też oczywiście uczynimy – mówi Aneta Adamska, rzeczniczka UMCS.

Na 48. miejscu znalazł się Katolicki Uniwersytet Lubelski, który zanotował spadek o jedną pozycję. W siódmej dziesiątce uplasował się Uniwersytet Przyrodniczy. Przed rokiem ta uczelnia została sklasyfikowana nieco wyżej, na miejscach 52-60.

Wśród akademii nauk stosowanych i publicznych uczelni zawodowych z naszego regionu najwyższe, czwarte miejsce zajęła Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Piąta jest Akademia Zamojska, a siódma Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.