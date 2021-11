Rower nie zrobił kariery u drogowców. Nieużywany do czterech lat, trafi na licytację

Służbowy jednoślad pojawił się w Zarządzie Dróg i Mostów już dziewięć lat temu. – Pierwotnie zakupiono go w 2012 r. na potrzeby wyposażenia stanowiska pracy „oficer rowerowy” – wyjaśnia Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza.

Co później działo się z pojazdem? – Był wykorzystywany przez pracownika zajmującego się systemem Lubelskiego Roweru Miejskiego do objazdów i kontroli stacji – tłumaczy Góźdź. Ale teraz Zarząd Dróg i Mostów już się tym nie zajmuje. – Zadania w zakresie roweru miejskiego są poza kompetencjami ZDiM, realizuje je bezpośrednio Urząd Miasta Lublin poprzez Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością.

Okazuje się, że drogowcy mogli odstawić pojazd jeszcze zanim obsługę Lubelskiego Roweru Miejskiego oddali Urzędowi Miasta. Wskazuje na to treść ogłoszenia o sprzedaży roweru, gdzie zapisano, że służbowy jednoślad „od ok. 4 lat jest nieużywany, przechowywany w budynku”.

Zarząd Dróg i Mostów, chociaż nie odpowiada już za wypożyczalnie miejskich rowerów, to w dalszym ciągu odpowiada za wiele dróg dla rowerów, głównie za ich stan techniczny. – Długość tras rowerowych znajdujących się w utrzymaniu Zarządu Dróg i Mostów zlokalizowanych w pasach drogowych wynosi 148 km – informuje Izolda Boguta z lubelskiego Ratusza. Mimo to drogowcy zesłali służbowy rower do przechowalni.

– Dobry stan roweru nie pozwala na jego likwidację poprzez zniszczenie, stąd został wystawiony na sprzedaż – tłumaczy Góźdź. Zbędny drogowcom jednoślad został wystawiony na aukcję za 150 zł. Na licytacji jego cena może być podbijana o 20 zł, więc pierwszy chętny musi zaoferować 170 zł, drugi 190 zł, kolejny za 210 zł… a wygra ten, kto zaoferuje najwięcej pieniędzy. Licytacja jest zaplanowana na 15 listopada, na godz. 10.