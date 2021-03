„Senior+” i „Aktywni+”. Kto może dostać pieniądze z rządowych programów?

– Łącznie do 2025 na te dwa programy w skali kraju przeznaczonych będzie 500 mln zł – zapowiada wojewoda lubelski Lech Sprawka.

„Senior+” to kontynuacja działań w zakresie tworzenia dziennych domów i klubów dla seniorów przez samorządy gminne i powiatowe. – Ważną zmianą jest wyższa kwota możliwego dofinansowania – zwraca uwagę Albin Mazurek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

Na utworzenie dziennego domu dla seniorów będzie można otrzymać do 400 tys. zł (do tej pory było to 300 tys. zł), a w przypadku klubu górna granica wynosi 200 tys. zł (dotychczas 100 tys. zł). Wzrosły także miesięczne stawki dopłat do utrzymania już istniejących miejsc w tego typu placówkach. Nabór potrwa do 24 marca do godz. 16. W ramach dotychczasowych edycji programu w województwie lubelskim powstało 19 domów seniora i 24 kluby, w których znalazło się ponad 1,3 tys. miejsc. Lubelskie samorządy na ten cel otrzymały łącznie ponad 10 mln zł.

Drugi z rządowych programów – „Aktywni+” – adresowany jest do organizacji pozarządowych. – W dużym skrócie ma on na celu wspieranie aktywności seniorów. Dotacje będą przyznawane w czterech priorytetowych obszarach: aktywność społeczna, partycypacja społeczna, włączenie cyfrowe i „przygotowanie do starości”, czyli wzmacnianie relacji międzypokoleniowych – wylicza dyrektor Mazurek. Wnioski można składać do 26 marca.

Nowością jest ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej konkurs „Samorząd Pro Familia 2021”. Jego celem jest promowanie i nagradzanie prorodzinnych działań podejmowanych przez lokalne władze w całym kraju. Resort liczy, że dzięki temu projektowi uda się nagłośnić wiele inicjatyw, które pozwolą stworzyć swoisty „katalog dobrych praktyk” mogący być wzorem do naśladowania przez inne gminy. Czas składania zgłoszeń mija z końcem miesiąca.