Sezon Lublin oferował wydarzenia bezpłatne. Ale to już koniec, teraz trzeba płacić

Przez dziesięć lat trwania Sezonu Lublin, który otwierał turystyczny czas w mieście wiele osób się przyzwyczaiło, że to kilka dni bardzo różnych gratisowych wydarzeń przygotowanych przez miasto i jego partnerów. Turyści i mieszkańcy całymi rodzinami brali udział w spotkaniach, prelekcjach, warsztatach, spacerach i aktywnościach sportowych.

W tym roku będzie zupełnie inaczej.

Choć lista miejsc, w których będzie można skorzystać z oferty jest nawet dłuższa niż bywało w poprzednich latach – 53 podmioty – zmienia się idea wydarzenia.

Sezon Lublin 2022 jest programem lojalnościowym w ramach którego uczestnicy mają do wyboru sześć kategorii: Spacerowicz – zwiedzanie miasta z przewodnikiem * Przybysz – noclegi * Smakosz – oferta lubelskich restauracji * Kustosz – zwiedzanie instytucji kultury i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych * Atleta – atrakcje sportowe * Kolekcjoner – zakup lokalnych pamiątek.

Właśnie takie rodzaje naklejek będą zbierać u poszczególnych hotelarzy, restauratorów, w teatrach, muzeach, organizacjach turystycznych biorących udział w akcji. W sumie w ofercie zaproponowano do kupienia 64 punktowane możliwości.

– Z prawdziwą ulgą widzimy, że miasto znów żyje. Mieszkańcy i turyści znów są w centrum – podkreślał Mariusz Banach, zastępca prezydenta miasta ds. oświaty i wychowania podczas środowej prezentacji zasad Sezonu Lublin 2022. – Sezon Lublin od lat promuje potencjał turystyczny miasta, w tym roku dodatkowo jest szansą dla lokalnej branży turystycznej, by po trudnym czasie pandemii, na nowo zaprezentować pełną ofertę swoich usług. Mam nadzieję, że nowa odsłona wydarzenia zachęci mieszkańców i turystów do poznawania naszego miasta i spojrzenia na Lublin z nieco innej perspektywy – dodał.

Program ma zachęcić turystów by do nas wracali, zwłaszcza, że przedstawiciele branży turystyczne obserwowali w styczniu i lutym lepsze wyniki niż w analogicznych miesiącach przed pandemią.

– Przyznaję, że wzorowaliśmy się na akcjach organizowanych przez duże sieci handlowe. Chcemy połączyć aktywne poznawanie Lublina z grą polegającą na zbieraniu punktów. Do akcji można przystąpić w dowolnym momencie jej trwania, bez konieczności zapisów – mówi Marcin Kęćko, dyrektor Biura Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Lublin.

Korzyścią dla miasta będzie przy okazji weryfikacji faktycznego zainteresowania stałą i sezonową ofertą turystyczną. Po ilości naklejek, będzie można sprawdzić preferencje klientów. Jest o co walczyć. Z danych sprzed pandemii wynika, że turysta dziennie zostawia w Lublinie 1200-1300 złotych.

Przedstawiciele podmiotów, które odpowiedziały na zaproszenie miasta podkreślali, że goście są zainteresowani pakietową propozycją, będą zadowoleni gdy dostaną listę miejsc i atrakcji z których mogą skorzystać. Możliwe, że zainteresują się czymś czego w ogóle nie mieli w planach.

Karnety do zbierania punktów wraz z pierwszą naklejką uczestnicy od 1 czerwca mogą odbierać u partnerów Sezonu Lublin 2022 oraz w Centrum Inspiracji Turystycznej przy ul. Jezuickiej 1-3. Tutaj też będą odbierać nagrody. Akcja ma trwać do końca października albo do końca puli nagród.

Partnerzy Sezonu Lublin 2022

Tu dostaniesz naklejki i punkty: Hampton by Hilton Lublin * Restauracja Kulturalna * Dom Słów – Izba Drukarstwa * Piwnica pod Fortuną * Hotel Focus Premium Lublin Congress & SPA * Lubelska Trasa Podziemna * Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN” * Filharmonia Lubelska * Let Me Out * Teatr Muzyczny * Ogród Botaniczny UMCS * Teatr im. Hansa Christiana Andersena * Słoneczny Wrotków * Aqua Lublin * Centrum Spotkania Kultur * Trzy Romanse * Hotel Wieniawski * Portofino * Teatr Stary w Lublinie * Motor Lublin * Hotel Mercure * Teatr im. Juliusza Osterwy * Ansaldo * Zielony Talerzyk * Adam Podkowa * LOT ML * Centrum Inspiracji Turystycznej * Niepospolita * Qulturalna * Grodzka Residence Lublin * Przewodnik Inspiracji Agnieszka Malinowska-Mikołajczyk * Perliczka – Gościnność Polska * Mandragora – Żydowska Restauracja * Fabryka Turystyki * Muzeum Narodowe w Lublinie * Szczupak LubLin – pamiątki i turystyka * LubLublin – Magda Mazur-Ciseł * Regionalne Muzeum Cebularza * Państwowe Muzeum na Majdanku * Kajaki.lublin.pl * Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Miejski im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie * Lublin City – Tour * ATLAS TRAVEL M. W. Górscy * Martin’s City Tours * Muzeum Wsi Lubelskiej * Lubliniarnia Turystyka i Rozrywka * Garden Bike * Perła – Browary Lubelskie S.A. * Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna * Arche Hotel Lublin * Muzeum w Wieży Trynitarskiej * Manufaktura Turystyki