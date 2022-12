Ślub Marzeń. Agata i Grzegorz – miłość z internetu, która wygrała plebiscyt Dziennika Wschodniego

Nagrodę odebrali w salonie Lanesta. Jego właścicielka zdążyła podpowiedzieć przyszłej pannie młodej, na co w tym sezonie najczęściej decydują się panie. - W tym roku jest to trochę zaskoczenie, ponieważ wybierają różne modele, ale coraz więcej pojawia się klasyki. Satynowe modele, gładkie bez zdobień, eleganckie suknie, nawet częściej rybki – wylicza Olga Mahira.

Co was w sobie urzekło?

Grzegorz: - Wszystko!

Agata: - Wszystko, ale też wspólne doświadczenia. Spotkaliśmy się na tym samym etapie życia.

Grzegorz: - I oboje wiemy, czego chcemy.

Agata: - Każde z nas ma już jakąś swoją przeszłość i udało nam się spotkać w takim super momencie, gdzie chcieliśmy zacząć coś od nowa.

Gdzie i kiedy się zaręczyliście?

Grzegorz: - Zaręczyliśmy się nad Morskim Okiem w Zakopanem.

Agata: - To było 21 maja tego roku.

Kiedy ślub?

Grzegorz: - Ślub mamy zaplanowany na 1 września przyszłego roku.

Agata: - Chcemy zaprosić blisko 240 osób, więc myślimy że co najmniej 200 gości powinno się pojawić,

Macie już jakoś zaplanowany ten dzień?

Agata: - Mamy już jakiś plan, ale nie jest on jeszcze do końca dopracowany. Mamy jeszcze trochę czasu. Na razie zbieramy opinie, bo chcielibyśmy czymś zaskoczyć, ale nie będziemy jeszcze zdradzać szczegółów. To będzie niespodzianka dla gości.