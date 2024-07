Będzie mniej kontuzji, czyli sportowo-medyczna koalicja

Współpraca ma pozwolić na realizację projektów proedukacyjnych, sportowych i kulturalno-społecznych.

- Chcemy zaoferować młodym piłkarzom, sportowcom edukację w problematyce związanej z naszą działalnością, czyli z szeroko pojętą medycyną. Będą to m.in. spotkania z udziałem trenerów, młodzieży i rodziców, które pomogą w akcentacji tego, co na naszej uczelni jest niezwykle ważne, a mianowicie zdrowego trybu życia i jego wpływu na kondycję. Wraz z naszym Wydziałem Nauk o Zdrowiu będziemy prowadzić tę edukację wielotorowo – mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, rektor UM w Lublinie.

Celem jest wychowanie młodego pokolenia, by było bardziej świadome roli, jaką odgrywa prowadzenie zdrowego trybu życia, profilaktyka oraz uprawianie aktywności fizycznej. Zwiększenie świadomości z zakresu podstawowej wiedzy medycznej ma mieć duży wpływ na nowe pokolenie sportowców z lubelskiego klubu.

- Współpraca jest dla naszego klubu bardzo ważna, ze względu na to, że naszym celem jest wychować zdrowych, dobrych ludzi. Piłka nożna to jest taki dodatek, ponieważ piłkarzy dużo nie wychowamy ze względu na sporą konkurencję, natomiast liczymy, że edukacja nas, trenerów, a poprzez nas edukacja rodziców i dzieci przyniesie taki efekt, że będziemy nasze dzieci będą zdrowe i chętne do uprawiania sportu. Będzie mniej kontuzji, będą lepiej przebadane, będą miały większe możliwości poznania swojego ciała, co wpłynie na ich rozwój i na przyszłe życie – podkreśla mgr Krzysztof Gralewski, prezes klubu „Lublinianka Junior”.

W „Lubliniance” trenuje obecnie około 400 dzieci w wieku od 4 do 19 roku życia.