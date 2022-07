Lublin. Prześwietlamy miejskie spółki. MOSiR stracił miliony złotych

Coroczne sprawozdanie finansowe spółki zostało zamieszczone w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest to kolejny bilans, w którym MOSiR „Bystrzyca” wykazuje kilkumilionową stratę. To już tradycja, że od lat właśnie MOSiR jest najbardziej deficytową spośród wszystkich spółek należących do samorządu Lublina.

Rok 2017 zakończył się stratą 4 mln zł, w kolejnym roku było to już 5,4 mln zł, natomiast w roku 2019 strata poszybowała do poziomu 8,4 mln zł. W kolejnych dwóch latach sukcesywnie malała. W roku 2020 MOSiR był niemal 6,7 mln zł pod kreską, a w ogłoszonym właśnie sprawozdaniu za rok 2021 mowa jest o stracie 5 mln 854 tys. zł.

Zeszłoroczna strata zapewne byłaby większa, gdyby nie wsparcie publicznymi pieniędzmi. W 2021 roku MOSiR dostał w związku z epidemią dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy (1 mln 141 tys. zł). Ponadto spółce umorzono subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju (tarcza antykryzysowa) w kwocie 1 mln 578 tys. zł.

W ubiegłym roku spółka dostała od miasta na własność nieruchomości przy ul. Filaretów 44 i Kazimierza Wielkiego 8, których łączna wartość to blisko 79 mln zł. Chodzi o działki, na których znajduje się hala Globus, dawny stok narciarski, parking, targowisko i biurowiec.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ma pod swoimi skrzydłami największe, najważniejsze i najpopularniejsze w Lublinie obiekty sportowe, w tym kompleks Aqua Lublin, baseny i sauny przy Łabędziej, stadion Arena Lublin, lodowisko Icemania i ośrodek Słoneczny Wrotków.

Spółka wynajmuje hale, sale i stadiony, prowadzi szkolenia w basenach, dzierżawi pomieszczenia, prowadzi targowiska, organizuje imprezy i półkolonie, dostaje również pieniądze z reklam. Mimo to największym klientem MOSR jest… miasto.

Niemal 62 proc. zeszłorocznych przychodów spółki (wynoszących 33,9 mln zł) pochodziło z usług na rzecz miasta. – W ramach umowy z gminą Lublin spółka udostępnia zainteresowanym obiekty będące w jej władaniu na zasadach umownych – czytamy w sprawozdaniu zarządu spółki.

Umowa z grudnia 2012 r. obejmuje halę przy Al. Zygmuntowskich, halę Globus, stadion Lublinianki i boiska osiedlowe. – Pomimo podpisania aneksu o zwiększeniu przychodów z tytułu tej umowy, w 2021 r. o kwotę 1 mln 749,7 tys. zł, przychody nie pozwalają na pełne pokrycie kosztów eksploatacji tych obiektów – pisze zarząd.

Pieniądze z basenów to już tylko 17,6 proc. zeszłorocznych przychodów spółki, z hal widowiskowo-sportowych MOSiR miał 7 proc., ze stadionów i boisk 6,9 proc., natomiast 5 proc. przychodu dały obiekty sportowo-rekreacyjne nad Zalewem Zemborzyckim.

Dlaczego spółka jest tak deficytowa, skoro zarządza największymi i najpopularniejszymi obiektami sportowymi? W sprawozdaniu z działalności MOSiR czytamy, że wpłynęły na to m.in. „wysokie koszty utrzymania obiektów” i ich remontów oraz rosnące koszty usług zewnętrznych, czyli sprzątania i ochrony. Spółka tłumaczy wynik również tym, że jej obiekty były przez pewien czas zamknięte w związku z epidemią, która wiązała się też z czasowymi ograniczeniami w liczbie osób mogących korzystać z usług.

Na stratę, jak twierdzi zarząd, wpłynęła ponadto „rosnąca konkurencja na rynku usług komercyjnych” oraz to, że miasto wykupiło klubom sportowym mniejszą niż planowano liczbę tzw. jednostek, czyli czasu gry na obiektach MOSiR.

Na zyski nie zanosi się także również w tym roku, o czym wprost pisze zarząd. – Wartość usług zamówionych przez gminę Lublin będzie na poziomie niepokrywającym w całości kosztów utrzymania obiektów sportowych – zakłada zarząd, który spodziewa się, że w związku z inflacją koszty działania spółki wzrosną. – Znacznie wzrosną koszty energii elektrycznej i centralnego ogrzewania. Wzrost płacy minimalnej przełoży się na wyższe ceny usług sprzątania, ochrony czy usług ratowniczych.

Wkrótce napiszemy o nadspodziewanie dużym zysku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. W następnych dniach będziemy przedstawiać wyniki kolejnych miejskich spółek