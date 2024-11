Gaszą pożary, ratują życie, pomagają. Strażacy na medal

Dziś, 20 listopada, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim miał miejsce uroczysty Apel z okazji Święta Niepodległości. Była to również okazja do wręczenia odznaczeń, wyróżnień i awansów dla zasłużonych strażaków z regionu.

Wśród nich znalazł się Marcin Buczek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiszowicach.

Podczas uroczystości nagrodzonych zostało 102 strażaków z naszego regionu. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podkreśla, że ich obecność jest niezwykle ważna w naszym codziennym życiu.

– Straż pożarna nie jest tylko i wyłącznie od gaszenia pożarów. Oni dbają o nasze bezpieczeństwo w trakcie klęsk żywiołowych, czy to w zimie, kiedy tracimy dostęp do komunikacji. Ale też w trakcie powodzi, jak to miało miejsce u naszych przyjaciół w województwach południowo-zachodnich. Nasi strażacy byli również tam oddelegowani do wsparcia. A więc są wszędzie tam, gdzie dzieje się krzywda – mówi Krzysztof Komorski.