Studniówka Szlachetnej Paczki w Lublinie. Wystąpi m.in. Ala Tracz

Wydarzenie zorganizowane na sto dni przed otwarciem Bazy Rodzin (stanie się to 13 listopada), ma zachęcić do udziału w przedświątecznej akcji Stowarzyszenia Wiosna. Organizatorzy liczą też, że dzięki wydarzeniu zgłoszą się wolontariusze. W Polsce potrzebnych jest jeszcze 5529 takich osób.

Studniówka Szlachetnej Paczki w Lublinie rozpocznie się we wtorek (27 września) o godz. 17, na pl. Litewskim. – Wystąpią dla nas uczestniczki 5. edycji The Voice Kids – Lena Tylus i Julka Bieniek oraz reprezentantka Polski na Eurowizji junior Ala Tracz. Na koniec wspólnie z Zespołem Pieśni i Tańca im. Wandy Kaniorowej zatańczymy poloneza. Serdecznie zapraszamy – zachęca do udziału w jutrzejszym wydarzeniu Kinga Zięba, koordynatorka regionalna Programu Szlachetna Paczka.

Celem Szlachetnej Paczki jest materialne wsparcie potrzebujących rodzin. Program jest organizowany od 2001 r. Co roku udaje się pomóc kilkunastu tysiącom rodzin w całej Polsce.

– W 2021 roku w województwie lubelskim paczki otrzymało 809 rodzin – podlicza Kinga Zięba.

W tym roku odbyła się już akcja Solidarna Paczka – specjalna, czerwcowa edycja Szlachetnej Paczki. "W Weekend Cudów, czyli 25-26 czerwca pomoc dotarła do 1119 rodzin uchodźczych, czyli do blisko 3800 osób w trudnej sytuacji materialnej" – podaje Stowarzyszenie Wiosna.