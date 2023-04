Bank w centrum Lublina na sprzedaż. To jeden z bardziej znanych budynków w mieście

Od poniedziałku klienci oddziału Banku Pekao S.A. przy Krakowskim Przedmieściu 64 zastają zamknięte drzwi, a na nich informację, że są zapraszani do oddziału przy Krakowskim Przedmieściu 72.

– Placówka przy Krakowskiem Przedmieściu 72 została kompleksowo zmodernizowana, dzięki czemu został poprawiony standard obsługi klientów (wszystkie stanowiska są teraz dostosowane do obsługi na siedząco) oraz pracy pracowników. Obsługa klientów indywidualnych odbywa się na parterze w wydzielonych boksach. Klientów premium, biznesowych i Biura Maklerskiego, a także sprzedaż kredytów hipotecznych: na I piętrze. Dodatkowo w oddziale znajduje się stanowisko samoobsługowe, przy którym klienci mogą korzystać z dostępu do bankowości internetowej – informuje Departament Komunikacji Bank Pekao S.A.

Docelowo mają tu być dwa bankomaty i wrzutnia na gotówkę.

– O, zamknięte. A powiedzieli, że tu jest bankomat. Co ja teraz zrobię – zastanawia się pani Krystyna, która wczoraj przyszła pod „64”, jak mówi „do starego banku”. – Jestem klientką od wielu lat, byłam w nowym miejscu, faktycznie wyremontowane, ale do bankomatu wysłali mnie tu – mówi kobieta, której jednak udało się wejść do przedsionka opustoszałej siedziby.

Charakterystyczny budynek, który powstał w 1934 roku z myślą o Banku Gospodarstwa Krajowego zaprojektowało rok wcześniej trzech, bardzo zdolnych architektów: Jerzy Pańkowski, Bohdan Lachert i pochodzący z Lublina Józef Szanajca. Wówczas mówiono o nich, że są zdolnymi architektami młodego pokolenia, wręcz awangardą. Na działce, na której wcześniej stały zabudowania w których produkowano maszyny rolnicze, zaproponowali gmach w duchu funkcjonalizmu. Specjaliści wskazują na sposób wykończenia fasady, projektanci użyli różowego piaskowca nadając mu różną fakturę.

W zasobach Narodowego Archiwum Cyfrowego są zdjęcia pokazujące nowy Bank Gospodarstwa Krajowego i to jak wyglądała fasada ze swastyką, gdy w czasie II wojny mieścił się tu urząd pracy. Pod koniec lat 50. ubiegłego wieku gmach przeszedł na własność skarbu państwa i był użytkowany przez NBP.

Teraz wyprowadził się z niego Bank Pekao S.A. i to na dobre.

– Jeżeli chodzi o budynek przy Krakowskiem Przedmieściu 64, nieruchomość jest przygotowywana do wystawienia na sprzedaż w postępowaniu ofertowym – zapowiada Departament Komunikacji Bank Pekao S.A.

* Korzystałam z modernizmwlublinie.blogspot.com