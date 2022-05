Szpital w Lublinie zaprasza palaczy. Zanotujcie te numery

Akcja zostanie przeprowadzona we wtorek i nie jest to termin przypadkowy. Właśnie tego dnia obchodzimy Światowy Dzień Bez Tytoniu, a przypomina o tym dnia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie. Właśnie tego dnia lekarze zapraszają – nie ma co ukrywać, że głównie palaczy - do skorzystania z bezpłatnych telefonicznych konsultacji z ekspertami.

– W godzinach 10-12 pod numerem telefonu: 781 887 295 na pytania dotyczące m.in. uzależnienia, zrywania z nałogiem, i motywacji w rzucaniu palenia odpowiedzą prof. Alicja Nasiłowska-Barud, psycholog kliniczny SPSK Nr 4 i dr n. med. Mariola Żuk, psycholog kliniczny SPSK Nr 4 – wylicza Alina Pospischil, rzecznik prasowy placówki.

Dodaje, że w godzinach 12-14 pod numerem telefonu: 781 887 295 na pytania dotyczące chorób nowotworowych płuc i badań profilaktycznych dla palaczy odpowie dr n. med. Wojciech Remiszewski z Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK Nr 4.

To nie wszystko, bo w godzinach od 9 do 12 pod numerem telefonu: 81 72 44 434 palacze oraz byli palacze mogą zarejestrować się na bezpłatne badanie tomograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Płuca.

Zgodnie z podanymi właśnie danymi (Komisji Promocji Zdrowia) w przypadku wielu nowotworów śmiertelność wynosi od 5 do 20 procent. Lekarze mówią, że to dużo, a tymczasem wśród palaczy ten odsetek to aż 50 procent.

Członkowie komisji tłumaczą, że średnio od 20 do 40 osób na 1000 palących więcej zaprzestaje palenia przy zastosowaniu niefarmakologicznych metod leczenia. Gdy jednak zastosuje się np. nikotynową terapię zastępczą, bupropion, wareniklinę czy cytyzynę, to średnio od 57 do 139 na 1000 palących zaprzestaje palenia tytoniu.