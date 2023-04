Jednak okazuje się, że tak dobrze nie jest, bo po jednym z naszych artykułów zwróciła się do nas rodzina 70–letniego pacjenta, któremu już dwa razy w ciągu miesiąca odwołano operację. – Pierwszy planowy termin operacji był na początku marca, gdy już był problem z anestezjologami, ale lekarz prowadzący miał nadzieję, że się uda, bo zależało mu na tym, żeby ją przeprowadzić. Niestety, do operacji wówczas nie doszło, więc wyznaczył następny termin na 30 marca – tłumaczy nam siostra seniora, prosząc o nieupublicznianie jej danych.

Chodzi o operację zespolenia układu pokarmowego, po wcześniejszej stomii. – Brat zgłosił się do szpitala w środę. Wszystko miało się odbyć w czwartek. Ale w godzinach popołudniowych poinformowano go, że operacja nie odbędzie się, bo nie ma anestezjologa. Dostał wypis ze szpitala bez ustalenia następnego terminu. Nikt go nie pytał o to, jak to zniesie – denerwuje się nasza rozmówczyni. A najwięcej powodów do stresu ma pacjent, bo przed taką operacją ponad dobę nie przyjmuje się pokarmów.

– To okropne przeżycie. Taka gra w "kotka i myszkę" rujnuje psychicznie i fizycznie pacjenta – uważa krewna pacjenta. Odwołanie operacji co prawda nie zagraża jego życiu, ale na pewno je komplikuje. – Stomia może powodować powikłania metaboliczne i niestety problemy natury psychicznej – zaznacza kobieta.

Rodzina najprawdopodobniej złoży skargę do Rzecznika Praw Pacjenta. – Na pewno zabiegi nie odbywają się normalnie, jak stwierdził pan dyrektor – dowodzi nasza rozmówczyni.

Kontroli wojewody nie będzie

Niedawno, zapowiadaną wcześniej kontrolę wojewódzkich specjalistów w placówce przy ulicy Grenadierów odwołał wojewoda lubelski Lech Sprawka. – Dyrektor przedstawił wojewodzie lubelskiemu dodatkowe informacje, które pokazują, że sytuacja w szpitalu jest pod kontrolą, zabiegi obywają się normalnie, nie ma problemów kadrowych – tak powody tej decyzji tłumaczy Agnieszka Strzępka, jego rzeczniczka.

Ale skargi na działalność szpitala wciąż bada lubelski oddział NFZ. – Są one w toku rozpatrywania. W przypadku pierwszej, dotyczącej oddziału ginekologii, po otrzymaniu wyjaśnień od dyrekcji szpitala, poprosiliśmy pacjentkę o przesłanie dodatkowych informacji. Oczekujemy na odpowiedź – informuje Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy oddziału. – W przypadku drugiej skargi dotyczącej oddziału laryngologii, ponownie skontaktowaliśmy się z dyrekcją szpitala z prośbą o dodatkowe informacje dotyczące sprawy – tłumaczy na koniec rzeczniczka.