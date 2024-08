Szybciej niż samochodem. Pociągi od 1 września kursują po nowemu

Skróci się czas przejazdu niektórych składów. Z Poznania do Warszawy pojedziemy w czasie 2 godz. 18 min, a ze stolicy do Szczecina w 4 godz. 32 min (pociąg EIC 1804/8105 Sedina). Podobny czas przejazdu na trasie Warszawa – Poznań – Szczecin będzie miał także pociąg EIC 1800/8101 Chrobry.

- W rekordowym czasie 1 godz. 38 min pojedziemy również z Warszawy do Białegostoku. Tę trasę pociąg pokona szybciej niż samochód o około pół godziny- podkreśla Rusłana Krzemińska, rzeczniczka PKP Polskich Linii Kolejowych. To bezpośrednie szybkie połączenie jest na razie pilotażem. Szybciej ma być też z Łodzi do Białegostoku. Ponadto, krótszy o kilka minut będzie także przejazd na trasie Kraków – Bochnia.

Od 1 września lepszy dostęp do kolei zapewnią nowe przystanki Koszalin Politechnika oraz Koszalin Wschodni. Do pociągów wsiądziemy także z nowego przystanku Grudziądz Rządz, Łódź Zarzew oraz Głowno Północne.

Na Podkarpaciu oddany zostanie do użytkowania nowy przystanek w Lutoryżu, wybudowany na linii nr 106 Rzeszów – Jasło. Z kolei na Dolnym Śląsku pociągi zatrzymają się na przystanku Strzelce Świdnickie.

W związku z rozpoczęciem miliardowej inwestycji w Katowicach, od 1 września ruch pociągów przez główną stację będzie utrzymany, jednak szeroki zakres robót wymaga wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy. - Część składów będzie kursować trasami zmienionymi, część w skróconych relacjach. 9 pociągów PKP Intercity będzie mieć postój na stacji Katowice Ligota z pominięciem stacji Katowice. W wybranych terminach za część pociągów nocnych regionalnych zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa – zaznacza rzeczniczka.

Ten rozkład ma obowiązywać do 9 listopada.