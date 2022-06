Tak lubelskie chwali się swoimi firmami. Już 91 na liście. Wideo

Projekt „Marka Lubelskie” ruszył w 2007 roku. Jego celem jest promowanie renomowanych przedsiębiorstw z naszego regionu. Ponad połowa z wyróżnionych do tej firm jest związana z branżą spożywczą. Na liście są w sumie przedstawiciele dziewięciu branż, m.in. budowlanej, produkcyjno-mechanicznej, odzieżowej czy turystycznej.

- To ważny projekt, który promuje rodzime produkty i usługi. Te firmy są uznane ze względu na swoją wysoką jakość i innowacyjność i mogą walczyć z najlepszymi firmami w Polsce, ale również w Europie i na świecie. My jako urząd chcemy je wspierać i ten znak jest zastrzeżony dla najlepszych – mówi wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski. I dodaje: - Wielokrotnie właściciele firm z naszego regionu zapewniali mnie, że ten znak uwiarygodnia ich, zwłaszcza w kontaktach zagranicznych. Partnerzy z zagranicy bardzo sobie cenią to, że lokalne władze ręczą za miejscowe firmy. Jest to postrzegane jako gwarancja wysokiej jakości produktów i usług.

Urząd na początku roku zlecił przygotowanie kampanii promocyjnej znaku „Marka Lubelskie”. W jej ramach wykonana została sesja zdjęciowa, z której zdjęcia znalazły się w katalogu przedstawiającym wszystkich laureatów. Powstało także stoisko promocyjne o pow. 20 mkw., które swoją premierę miało na majowych targach Warsaw Food Expo, jednej z dwóch największych imprez w kraju poświęconych branży rolno-spożywczej. Wykonane zostały także spoty radiowe i telewizyjne w języku polskim i angielskim. Na razie jednak nie wiadomo, gdzie będą one emitowane.

- Ich emisję planujemy w sierpniu. Jesteśmy w trakcie procedury i jeszcze nie mamy więcej informacji – mówi Elwira Lorenz, dyrektor marszałkowskiego Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości.

Wspomniana kampania promocyjna kosztowała 214 tys. zł.