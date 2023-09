To będzie wielkie święto graczy! Każdy może zostać mistrzem Lublina

5000 zł to pula nagród w Lublin E-sport Masters 2023. Złożą się na nią gotówka, nagrody rzeczowe, puchary oraz koszulki pamiątkowe. E-sportowcy zmierzą się ze sobą w strefie turniejowej, grając na konsolach Xbox w takie tytuły, jak: FIFA23, TEKKEN 7, ASSETTO CORSA, GUITAR HERO, NARUTO i HEARTSTONE. Spektrum tytułów jest zatem bardzo zróżnicowane, są tytuły sportowe, zręcznościowe, bijatyki - każdy więc znajdzie coś dla siebie. Ci, którzy marzą o tytule e-sportowego Mistrza Miasta Lublin muszą się jednak pospieszyć, bo liczba miejsc jest mocno ograniczona. Zapisy przyjmowane są mailowo, a szczegóły można znaleźć na stronie facebookowej wydarzenia.



Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zachęcają również tych, którzy nie będą rywalizować w turniejach. Lublin E-sport Masters 2023 planowane jest jako trzydniowe święto dla wielbicieli gier wideo, w ramach którego nie zabraknie licznych atrakcji towarzyszących. W strefie Xbox Game Pass chętni będą mogli pograć w ulubione tytuły. W planach są także panele dyskusyjne i wykłady. W zagadnienia związane z branżą gier wprowadzą słuchaczy przedstawiciele Lublin GameDev.



Warto dodać, że Lublin E-sport Masters 2023 to nie tylko gry wideo. Na uczestników czekać będzie też strefa z planszówkami, czyli propozycja dla tych, którzy wybiorą tradycyjną rozrywkę.



Rodzinom z dziećmi organizatorzy zaproponują specjalna Strefę Edu Box. Fundacja Inicjatyw Rozwojowych Inspira zaprosi m.in. na darmowe warsztaty z ekspertami z dziedziny psychologii oraz porady psychologiczne.



Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.