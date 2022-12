Top 10. Najpopularniejsze artykuły w 2022 roku na stronie Dziennika Wschodniego

To był ciężki rok. Pełen ludzkich dramatów i radości. To był rok, w którym Rosja zaatakowała Ukrainę. Kiedy uciekający przed wojną zaczęli masowo przekraczać polską granicę, byliśmy na miejscu.

Opisywaliśmy najważniejsze, dla regionu i Polski, sprawy. Śledziliśmy najgłośniejsze procesy, żyliśmy pulsem Lublina i dokumentowaliśmy rzeczywistość.

>>Najciekawsze zdjęcia fotoreporterów Dziennika Wschodniego w 2022 roku<<

Wojna w Ukrainie odcisnęła na nas piętno. Po wybieranych przez internautów tematach widać, że ta sprawa bardzo ich interesowała. Dlatego nie ma się co dziwić, że najpopularniejszymi artykułami na dziennikwschodni.pl były dwa poświęcone wypadkowi w Przewodowie.

Przypomnijmy, że na skup zboża we wsi przy granicy spadła rakieta zabijając dwie osoby. Najpewniej (śledztwo się nie zakończyło) był to pocisk ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Co się stało w miejscowości Przewodów? Są nieoficjalne informacje o zabłąkanych rakietach

Na pełne ustalenia trzeba jeszcze poczekać, ale wiele wskazuje, że pocisk zboczył z kursu, lub nie trafił w rosyjską rakietę, którą miał strącić z nieba.

Świadek wybuchu w Przewodowie: siedziałem na balkonie, kiedy nagle coś huknęło. Nagranie

Kolejny materiał dotyczy procesu w głośnej sprawie zabójstwa na lubelskiej Bazylianówce.

Mariusz S. mieszkał i pracował za granicą. Do Polski przyjeżdżał rzadko i na krótko. Podczas ostatniego pobytu postanowił odwiedzić mieszkającego na Bazylianówce Zbigniewa H., partnera jego nieżyjącej matki. Doszło do sprzeczki i wywiązała się kłótnia. Mariusz S. poszedł do kuchni, wziął nóż…

Okazał skruchę, przepraszał, nawet płakał na sali sądowej. Rok wcześniej zadawał śmiertelne ciosy

Następny materiał dotyczył ogłoszonego w lutym drugiego stopnia alarmowego. Miało to związek oczywiście z wojną w Ukrainie.

Stopień alarmowy BRAVO wprowadzony na terenie województwa lubelskiego

Następny materiał i sprawa, o której było głośno w całej Polsce. Jadący ulicami Puław karawan zgubił trumnę. Zakład pogrzebowy zapewniał, że w środku nie było ciała.

Zakład pogrzebowy zgubił trumnę. Wypadła z karawanu na ulicę w centrum Puław

Dziennik Wschodni to też sport. Codziennie opisujemy najważniejsze wydarzenia, a naj.. naj.. ze wszystkich było żużlowe mistrzostwo Motoru Lublin. Sceptycy mówili, że nie się nie uda. Że strata z pierwszego spotkania z Moimi Bermudami Stalą Gorzów jest za duża. A tymczasem… Brawo.

Motor Lublin - Moje Bermudy Stal Gorzów 53:37 [na żywo] MOTOR LUBLIN MISTRZEM POLSKI!

Ten rok to też zawirowania a gospodarce i kłopoty biznesu. Powstawały nowe firmy, a doświadczone musiały się zmierzyć z kryzysem. Nie wszystkim się udało.

Znany hotel i restauracja spod Lublina zamykają się po 25 latach. "Wygrała ekonomia"

Jesteśmy wszędzie. W Lublinie, Kraśniku, Lubartowie. Białej Podlaskiej. Wszędzie tam patrzymy władzy na ręce. Także na poczynania, które nie zawsze wynikają ze sprawowanego stanowiska czy funkcji. Tak było, gdy opisaliśmy historię radnego, którego oburzył… fartuch jednej z pań biorących udział w dożynkach.

Lubelskie. Radny zobaczył zdjęcie z dożynek i się zagotowało

Co jeszcze Was „kręci”? Pieniądze. Tak, widać to artykule w małej, lubelskiej miejscowości.

Lubelskie. Mała miejscowość, wysoka wygrana w LOTTO

Zestawienie zamyka kolejna bulwersująca sprawa kryminalna. Bartosz J. urządził swojej dziewczynie kolejną awanturę. Tym razem zakończyła się tragicznie. Wywiązała się szarpanina, podczas której Bartosz J. zadał dwa ciosy: w klatkę piersiową i brzuch. Dziewczyna osunęła się na ziemię. Kiedy konała, mężczyzna spokojnie jadł pierogi.

Dziewczyna dostała dwa ciosy nożem. Kiedy medycy próbowali ją ratować, on wrócił do jedzenia pierogów

Autorami tych artykułów są: Krzysztof Wiejak, Paweł Buczkowski, Agnieszka Kasperka, Agnieszka Antoń-Jucha, Bartosz Surman, Sławomir Skomra.

Wszystkim naszym Czytelnikom dziękujemy za wspólnie spędzony rok. Liczymy na kolejny.