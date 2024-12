Tragedia na lubelskim osiedlu. Mężczyzna wypadł z bloku

Skoki narciarskie. W sobotę startuje 73. Turniej Czterech Skoczni

28 grudnia wystartuje 73. Turniej Czterech Skoczni, który w przeszłości pięć razy wygrywał Polak. Raz najlepszy okazywał się Adam Małysz, a jeden triumf do swojego CV zapisał Dawid Kubacki. Prestiżową imprezę trzy razy wygrał za to Kamil Stoch, ale w najbliższej edycji zabraknie go w niemiecko-austriackich zawodach