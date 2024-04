Tymczasowo strach przechodzić

Znana społeczniczka z Rur, Emilia Lipińska apelowała o utworzenie tymczasowego przejścia dla pieszych przy ulicy Filaretów już w marcu ubiegłego roku, podczas pierwszego przetargu związanego z remontem kładki łączącej dwa osiedla.

- Przejście dla pieszych jest naprawdę kluczowe, ponieważ mieszkańcy osiedla Piastowskiego korzystali z kładki po to, żeby dostać się do szkoły podstawowej, do kościoła, do przychodni, poradni specjalistycznych – do tych wszystkich instytucji znajdujących się po drugiej stronie ulicy Filaretów. Bardzo wiele z tych osób, oprócz dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, to są osoby starsze, dla których pokonanie tych kilkuset metrów w jedną stronę, żeby dojść do ronda przy ulicy Zana, bądź dojść do przejścia przy ulicy Głębokiej, byłoby zbyt dużym wysiłkiem – mówiła Emilia Lipińska.