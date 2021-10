Unia świętuje. 200 osób na zdjęciu

Końskowola. Zakładają światłowód, uszkodzili wodociąg

Trwa budowa sieci światłowodowej do miejscowości w gminie Końskowola pozbawionych dostępu do szybkiego internetu. Niestety podczas prac w Pożogu dwukrotnie doszło do uszkodzenia wodociągu. Kosztami naprawy gmina będzie chciała obciążyć wykonawcę.