Utrudnienia i objazdy. Weekend pod znakiem imprez

W sobotę (1 czerwca) w Lublinie będą odbywać się 3 duże imprezy – w godzinach porannych odbędzie się 31. Międzynarodowy Bieg Solidarności ”Lubelski Lipiec 1980”, po południu czeka nas Marsz Równości, natomiast wieczorem rozpocznie się Noc Kultury. W związku z tym, kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami, natomiast pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z objazdami.

Pierwsze utrudnienia rozpoczną się już o 7 rano. Związane są z 31. Międzynarodowym Biegiem Solidarności ”Lubelski Lipiec 1980”.

– Bieg odbędzie się przy zamknięciu ulic: Królewskiej, Wyszyńskiego i Zamojskiej w godz. 7.00-9.00. Dodatkowo nastąpi zawężenie jednego pasa ruchu al. Unii Lubelskiej oraz zamknięcie Al. Zygmuntowskich w godz. 7.00-12.00 (z utrzymaniem dojazdu do parkingu MOSiR od al. Piłsudskiego oraz zapewnionym wyjazdem ostatnim zjazdem w stronę ronda Lubelskiego Lipca ‘80) – informuje Justyna Góźdź z lubelskiego ratusza.

Miasto informuje, że w imprezie udział może wziąć około tysiąca osób.

Drugą imprezą odbywającą się w mieście, a związaną z utrudnieniami jest Marsz Równości. Wydarzenie odbędzie się w godzinach 13-16, a jego trasa będzie przebiegać ulicami: Al. Racławickie – Lipową – Narutowicza – Głęboką – Sowińskiego – Poniatowskiego – Popiełuszki. Zbiórka na placu Teatralnym, marsz zakończy się na placu przed Galerią Labirynt.

­– Przewidywana liczba uczestników to ok. 1 tys. osób. Zgromadzenie zostało zgłoszone przez Stowarzyszenie Marsz Równości w Lublinie – dodaje Góźdź.

Trzecim wydarzeniem jest Noc Kultury. Tutaj utrudnienia będą największe, zamknięta dla ruchu aut i autobusów zostanie ulica Królewska.

– ul. Królewska zostanie zamknięta na odcinku od ul. Bajkowskiego do ul. Koziej dla wszystkich użytkowników ruchu, w tym również komunikacji miejskiej i taxi. Ulica będzie nieprzejezdna od godz. 16.00 w sobotę (1 czerwca) do zakończenia wydarzenia, czyli ok. godz. 4.00 w niedzielę (2 czerwca) – precyzuje Góźdź.