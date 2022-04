Lublin. Przez kilka godzin pani Agnieszka uratowała ich 72. Ropuchy giną w amoku

Pani Agnieszka, emerytowana nauczycielka z Czechowa, robi to od lat. Przez trzy tygodnie, zwykle na przełomie marca i kwietnia, wczesnym rankiem z wiaderkiem z wiaderkiem w ręce zjawia się tam gdzie maszerują płazy.



– Wczoraj byłam na Janowskiej. Przez kilka godzin udało mi się przenieść 72. Spieszyłam się, lawirowałam między samochodami, ale i tak ze 30 rozjechano na moich oczach – opowiada.



Gdy spłyną ostatnie śniegi, porządnie przygrzeje słońce, ropuchy zaczynają swój coroczny marsz. Te zimujące w Starym Gaju kierują się na stawy i rozlewiska przy ul. Koło. Tak każe im instynkt. Ale dziś po drodze mają kilka poważnych przeszkód, dla wielu z nich śmiertelnych.



– Giną ich setki. Na Lipskiej jest jeszcze gorzej niż na Janowskiej – alarmuje pani Agnieszka. – A płotków jest za mało. Powinny stać wzdłuż całej ulicy – postuluje.



– Siatki zostały zamontowane 28 marca, jeszcze przed opadami śniegu. Są zlokalizowane przy ul. Lipskiej przy Starym Gaju oraz przy ul. Janowskiej w pobliżu przystanku autobusowego „KOŁO na żądanie 01” – informuje Anna Czerwonka z biura prasowego Urzędu Miasta Lublin.



Podkreśla, że miejsca ustawienia płotków zostały uzgodnione z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. RDOŚ przekazała ratuszowym urzędnikom też siatkę, wiaderka i paliki.



W piątek przed południem byliśmy na ulicy Janowskiej. Siatki, które mają zatrzymać płazy przed samobójczym rajdem przez ulicę, w dwóch miejscach były przerwane. Z kilku wkopanych w ziemię wiader próbowało się wydostać od dwóch do sześciu ropuch.



Taki właśnie jest plan – próbując obejść siatkę, ropuchy wpadają do plastikowych wiader. Rzecz w tym, że same z nich nie wyjdą – ktoś musi im pomóc, a następnie przenieść przez ulicę. Tak szybko jak to możliwe.



– Idą rano i wieczorem, więc za siatkę i do wiader trzeba zajrzeć co najmniej dwa razy dziennie, jak grzeje słońce to nawet częściej. Wiadro, które w założeniu ma ropuchę uratować, może stać się dla niej destrukcyjną pułapką – mówi szef organizacji, która przez wiele lat pomagała miejskich urzędników przy ul. Janowskiej. Od dwóch lat tego nie robi, bo ratusz zdecydował, że pomocy nie potrzebuje. – Gros ruchu żabiego to zwykle dwa dni. Wtedy z siatek zbieraliśmy po kilkanaście osobników, a z samych torów nawet 700.



– Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska będą monitorowali te miejsca w dni robocze i w weekendy. Ponadto wystosujemy apel do mieszkańców o pomoc w przenoszeniu płazów – zapowiada Czerwonka. I dodaje: – 8 kwietnia pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin w asyście pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przenieśli około 40 osobników.



Jak zapewnia, uszkodzona siatka zostanie naprawiona „jeszcze dziś”.