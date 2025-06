W maju lataliśmy z Lublina aż miło

W maju z lubelskiego lotniska skorzystało o 26 proc. więcej pasażerów, niż w analogicznym miesiącu w roku ubiegłym. A początek czerwca przyniósł nowe loty do kolejnych letnich destynacji.

W maju 2025 r. z usług Portu Lotniczego Lublin skorzystało 43 707 pasażerów. Z kolei liczba operacji lotniczych wyniosła 425 i było ich o 17 proc. więcej niż w maju minionego roku. Ten wyraźny wzrost oznacza, że wiele osób rozpoczęło swoje wakacje wylotem z lubelskiego lotniska.

Od końca kwietnia uruchomiono wakacyjne połączenia do tureckiej Antalyi, dokąd w szczycie wakacji będzie można polecieć aż 5 razy w tygodniu. Przez cale lato, w każdy poniedziałek, od 2 czerwca do 6 października realizowane są loty do Monastyru w Tunezji, w środy, od 28 maja, do Heraklionu na Krecie, zaś w każdy czwartek, od 5 czerwca do 9 października, odbywać się będą loty do Hurghady w Egipcie.

– Z lotniska w Lublinie w ubiegłorocznym sezonie letnim zrealizowaliśmy po 19 rotacji na każdym z powyższych kierunków - informuje Paweł Kulesza, z GTS Poland. W bieżącym sezonie ta firma organizująca przeloty planuje zwiększyć liczbę miejsc dostępnych w samolotach z Portu Lotniczego Lublin o 5 proc. w przypadku Tunezji oraz o 15 proc. do Egiptu.

Również w tym miesiącu rozpoczęły się letnie loty do Splitu w Chorwacji (wtorki i soboty od 3 czerwca do 27 września) i Burgas nad Morzem Czarnym w Bułgarii (środy i niedziele od 1 czerwca do 28 września), oferowane przez Wizzair. Wiele osób wybiera też tradycyjnie polskie morze. Loty samolotem do Gdańska oferuje Ryanair.

– Rozpoczęliśmy sezon wcześnie, jeszcze wiosną, a zakończymy jesienią, bo ostatnie wakacyjne loty mamy zaplanowane na koniec października. Dla nas oznacza to zwiększony ruch pasażerski. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że z roku na rok coraz więcej mieszkańców regionu korzysta z najbliższego lotniska jako punktu rozpoczęcia swoich urlopów. Warto podkreślić, że wszystkie największe biura turystyczne w Polsce sprzedają wakacje z wylotem z naszego portu – mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Krzysztof Matuszczyk.

Warto też pamiętać o lotach Do Rzymu (linia AeroItala) i Barcelony-Girony (Ryanair), dwa razy w tygodniu. Tegoroczny sezon jest wyjątkowo długi, ostatnie czarterowe połączenie, na Riwierę Turecką, zaplanowano na 29 października.