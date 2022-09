Wdowa po Andrzeju Izdebskim przerywa milczenie. Mówi jak wyglądał zakup respiratorów za 200 mln zł

Jak to się stało, że firma która nigdy nie handlowała sprzętem medycznym, wzięła się za respiratory? Pani Ewa wyjaśnia, że do sprowadzenia takich maszyn, których akurat brakowało na rynku, potrzebne były kontakty jej męża.

- Mąż się strasznie przejął, gdy wybuchła pandemia, że tu ludzie będą umierać. I że trzeba natychmiast ściągać respiratory. Zaczął to załatwiać przez różnych znajomych z całego świata. Jedno, co mnie dziwiło, to po co w takich ilościach. Ale Andrzej stwierdził: "minister powiedział, że tyle trzeba, to trzeba" – wyznaje kobieta.

Dodaje, że kiedy część respiratorów było już w Polsce, to ówczesny wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zaczął wycofywać się z umowy. Od wybuchu afery Andrzej Izdebski nigdy się do niej nie odniósł.

- Mąż nie chciał rozmawiać z mediami. Powiedział, że w ministerstwie obiecali mu, że jak będzie siedział cichutko, to oni mu za to załatwią inny duży kontrakt – mówi kobieta.

Opisuje także jak dowiedziała się o śmierci męża i co działo się potem. Okazuje się, że kobieta nigdy nie została przesłuchana w tej sprawie. - Tylko dzwonili do mnie chyba z policji, wypytywali o pogrzeb i gdzie mąż jest pochowany. I poprosili o ten dokument z ambasady, żeby mogli wycofać list gończy – ujawnia.

Niedawno do śmierci Izdebskiego odniósł się Janusz Cieszyński. To obecnie minister w Kancelarii Premiera i to on w 2020 roku podpisał umowę z E&K. - Nie znałem i nie znam okoliczności śmierci pana Andrzeja Izdebskiego. Nigdy się tymi szczegółami nie interesowałem. Nie znałem tego człowieka przed tym, zanim został nam zarekomendowany – mówi polityk i dodaje, że o śmierci kontrahenta MZ dowiedział się z mediów. - Nie czuję ulgi z powodu śmierci kogokolwiek. Zrozumiałem natomiast, że w naturalny sposób stanę się adresatem tego rodzaju pytań – dodał Cieszyński.