Średniowieczni wojowie przejęli zamek. Trwa weekend z archeologią

Rekonstrukcje zbrojnych potyczek, pokazy tkactwa, lekcje o kupiectwie, warsztaty kaligrafii, turnieje, konkursy i koncerty muzyki dawnej. Widowisko historyczne wzbogacą wykłady popularnonaukowe, filmy i pokazy multimedialne prezentujące polskie dziedzictwo kulturowe.

– Zaczęliśmy z wysokiego "c", ale jest to tylko zabawa, bo jest to wiedza merytoryczna, podana w sposób bardzo przystępny – chwalili wydarzenie organizatorzy.

W sobotę zaczęło się od przemarszu grup rekonstrukcyjnych z placu Litewskiego na zamek. Dziedziniec przeniósł odwiedzających w czasie do średniowiecznego miasteczka, gdzie można było podejrzeć jak dawniej wytwarzano produkty codziennego użytku oraz handlowano tymi wytworami.

-Wiele fantastycznych pokazów, żywa lekcja historii, jesteśmy zachwyceni, a to dopiero godzina za nami. Spędzimy tu kilka godzin, dzieci są zachwycone. Warto przyjść i posłuchać, dorośli też znajda coś dla siebie- mówi pan Tomasz.

W sobotę dzieci i młodzież mogły wziąć udział w warsztatach, podczas których mogli wykonać własną replikę wczesnośredniowiecznej biżuterii. W magiczną podróż w czasie do średniowiecznej wioski zabrali ich członkowie Stowarzyszenia Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej, którzy opowiadali m.in. o metodach wytwarzania strojów. Stoczyli też bój w rekonstrukcjach bitewnych.

Widzowie mogli dowiedzieć się jak wyglądało oświetlenie w dawnych czasach – łuczywa, kaganki, wyrób świec metodami historycznymi. Techniki rozpalania ognia przyciągnęły ciekawskich. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko kata, który okraszał opowieściami o straconych głowach.

- Zrobiłem sobie już monetkę, pan mi wybił ją wielkim młotkiem. Tatuś pokazał mi łuczywo, miecze i hełm. Pani teraz pokazuje mi jak robić włóczką. Chce też pójść do szkoły wojów- przyznaje pięcioletni Adaś.

W niedzielę drugi dzień Weekendu z Archeologią.